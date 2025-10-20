Αυτές οι νίκες δίνουν πρωτάθλημα

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πήρε ένα παιχνίδι το οποίο η ίδια έκανε δύσκολο χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες ιδίως στο πρώτο μέρος.

Κόντρα στη ροή του αγώνα ο αντίπαλος άνοιξε το σκορ με τους πράσινους πλέον να κυνηγούν.

Η Ομόνοια δεν παράτησε το παιχνίδι, κατάφερε να ξεπεράσει και την απογοήτευση του ακυρωθέν γκολ του Κουλιμπαλί ισοφαρίζοντας με τον Μαέ για να γυρίσει εντελώς το ματς με τον Χατζηγιοβάνη.

Είναι αλήθεια πως τέτοια διπλά είναι που δίνουν πρωταθλήματα και το τριφύλλι πέτυχε ένα τέτοιο στο «Αμμόχωστος».