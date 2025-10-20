Ο Άρης δεν αστειεύεται

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έδειξε απέναντι στην ΑΕΛ την ποιότητα της με τους παίκτες του Ράτζκοφ να είναι καταιγιστικοί στο δεύτερο ημίχρονο όπου σημειώθηκαν και τα τέσσερα γκολ.

Υπήρχαν ορισμένα σημεία προς το τέλος της αναμέτρησης, που ο Άρης έκανε ότι ήθελε κοντά στη περιοχή του Οτσόα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης πως η ομάδα επέστρεψε άμεσα στα θετικά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια πριν την διακοπή.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στο παιχνίδι κυπέλλου με την Ομόνοια 29Μ (22/10) όπου οι πράσινοι της Λεμεσού οφείλουν να κάνουν το καθήκον τους εξασφαλίζοντας τη πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.