Ο Αυγουστή καλείται να δώσει φαντασία σε μια προβλέψιμη ομάδα
Θέλει δουλειά ο Απόλλωνας.
Βλέποντας κανείς τον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου οδηγείται εύκολα στο συμπέρασμα ότι ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει πολλή δουλειά μπροστά του.
Στο τελευταίο ματς, παρά το ότι η μεσοεπιθετική γραμμή του Απόλλωνα αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές με αρκετή ποιότητα, η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλή: Έλλειψη φαντασίας, αργός ρυθμός και ελάχιστοι αυτοματισμοί, συνέθεταν το παζλ.
Επιθετικά οι κυανόλευκοι ήταν προβλέψιμοι και γι' αυτό δυσκολεύτηκαν να ξεκλειδώσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του αντιπάλου.
Ο Κύπριος κόουτς καλείται να βρει άμεσα λύσεις για να μην παίζει η ομάδα του... με τη φωτιά, ειδικά σε τέτοιους αγώνες.
