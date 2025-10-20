Ο Αυγουστή καλείται να δώσει φαντασία σε μια προβλέψιμη ομάδα

Βλέποντας κανείς τον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου οδηγείται εύκολα στο συμπέρασμα ότι ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει πολλή δουλειά μπροστά του.

Στο τελευταίο ματς, παρά το ότι η μεσοεπιθετική γραμμή του Απόλλωνα αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές με αρκετή ποιότητα, η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλή: Έλλειψη φαντασίας, αργός ρυθμός και ελάχιστοι αυτοματισμοί, συνέθεταν το παζλ.

Επιθετικά οι κυανόλευκοι ήταν προβλέψιμοι και γι' αυτό δυσκολεύτηκαν να ξεκλειδώσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του αντιπάλου.

Ο Κύπριος κόουτς καλείται να βρει άμεσα λύσεις για να μην παίζει η ομάδα του... με τη φωτιά, ειδικά σε τέτοιους αγώνες.

