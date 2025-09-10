H oμάδα που θέλει τον Λοΐζου... από μία χώρα με παρελθόν για τον Κύπριο εξτρέμ

Aνοιχτό άφησε το παράθυρο για μεταγραφή του ο Λοΐζος Λοΐζου στις δηλώσεις (διαβάστε εδώ) μετά τον αγώνα της Εθνικής με τη Ρουμανία, στο οποίο πέτυχε και γκολ.

Για τον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας υπάρχουν πληροφορίες για πρόταση από ομάδα του εξωτερικού και όπως κυκλοφορεί από χθες, πρόκειται για ομάδα του Ισραήλ και συγκεκριμένα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται στο Ισραήλ και με βάση και την τοποθέτηση του ποδοσφαιριστή ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει ενδιαφέρον από το Ισραήλ για τον Λοΐζου, αφού και πέρσι το καλοκαίρι υπήρχαν, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιευμάτων, κινήσεις από τη Μακάμπι Χάιφα.