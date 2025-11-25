ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάρτι της Τσέλσι στο Λονδίνο και σπουδαία διπλά για Λεβερκούζεν και Γιουβέντους!

Ντόρτμουντ και Τσέλσι έκαναν πολύ σημαντικά βήματα για να βρεθούν απευθείας στους «16» του Champions League, ενώ το μεγάλο «μπαμ» της βραδιάς έγινε στο «Ετιχαντ», όπου η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέτυχε εμφατικό «διπλό» επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Ανατροπές που τις κρατούν «ζωντανές» στο παιχνίδι της πρόκρισης πέτυχαν Μαρσλέιγ και Γιουβέντους επί των Νιουκάστλ και Μπόντο Γκλιμτ. 

Απέναντι στη Μπαρτσελόνα που εξακολουθεί να μην «πατά» καλά στο Champions League και να μένει με 10 παίκτες από το 44' (αποβολή Αραούχο), η Τσέλσι έκανε «πάρτι» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και με το εμφατικό 3-0, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της League Phase παραμένει γερά στο... κόλπο της απευθείας εισόδου στα νοκ άουτ.

Το ίδιο ισχύει και για τη Ντόρτμουντ, η οποία με το επιβλητικό 4-0 επί της Βιγιαρεάλ έφτασε στους 10 βαθμούς (όσους και οι Λονδρέζοι) και κρατά την τύχη στα χέρια της.

Αν νωρίτερα το «διπλό» της Ουνιόν στην Τουρκία επί της Γαλατασαράι ήταν μεγάλη έκπληκη, αυτό της Λεβερκούζεν στην Αγγλία επί της Σίτι μπορεί να χαρακτηριστεί ως «βόμβα μεγατόνων». Οι «ασπιρίνες» με 8 βαθμούς, πλέον, κάνουν όνειρα για την πρόκριση, όπως η Μαρσέιγ με το 2-1 επί της Νιούκαστλ (2 γκολ ο Ομπαμεγιάνγκ) και η Γιουβέντους με το 3-2 στο θρίλερ με την Μπόντο Γκλιμτ, χάρις στο γκολ του Ντέιβιντ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν βασικός για 79 λεπτά στο 0-0 της Σλάβια Πράγας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ αν και δυσακολεύτηκε (έχασε και πέναλτι με τον Χόιλουντ) η Νάπολι πέτυχε την 2η νίκη της στη League Phase (2-0 την Καραμπάγκ)  

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)              0-2

(6' Νταλ, 89' Μπαρέιρο)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)   0-1

(57' Πρόμις)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)     0-2

(23' Γκριμάλντο, 54' Σικ)

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)               3-0

(27' αυτ. Κουντέ, 55' Εστεβάο, 75' Ντέλαπ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)           4-0

(45'+2, 54' Γκιρασί, 58' Αντεγέμι, 90'+5 Σβένσον)

      

Νάπολι (Ιταλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)            2-0

(56' Χόιλουντ, 72' Γιάνκοβιτς)

      

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)   0-0

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Γιουβέντους (Ιταλία)       2-3

(27' Μπλόμπεργκ, 87' πέν. Φετ - 48' Οπέντα, 59' ΜακΚένι, 90'+1 Ντέιβιντ)

    

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία)                 2-1

(46',50' Ομπαμεγιάνγκ - 6' Μπαρνς)               

Τετάρτη 26/11

Κοπεγχάγη (Δανία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)        19:45

Πάφος (Κύπρος)-Μονακό (Γαλλία)                     19:45

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία)          22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία)            22:00

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)        22:00 

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ίντερ (Ιταλία)         22:00 

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μπριζ (Βέλγιο)    22:00 

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)        22:00

