Πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και συνεχίζει την αναρρίχηση η Ρεάλ Μαδρίτης!

Έβαλε «φρένο» στη Χάποελ Τελ Αβίβ και συνέχισε την... αναρρίχησή της στον βαθμολογικό πίνακα της Ευρωλίγκας η Ρεάλ Μαδρίτης!

Μετά από ένα εντυπωσιακό και άκρως ανταγωνιστικό παιχνίδι στην «Arena Botevgrad» της Βουλγαρίας, οι Μαδριλένοι επικράτησαν με σκορ 75-74 επί της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη για την 13η αγωνιστική, ανεβαίνοντας στο 7-6, την στιγμή που οι Ισραηλινοί παρέμειναν πρώτοι με ρεκόρ 9-4.

Κορυφαίος όλων ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ, για τους τυπικά γηπεδούχους Μπλάκενεϊ και Τζόουνς είχαν από 14 πόντους. Στους 8 έμεινε ο Μίτσιτς που αστόχησε σε σουτ νίκης στο φινάλε του αγώνα.

To ματς:

Άκρως ανταγωνιστικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να βλέπει τον Τζόουνς να ηγείται της επίθεσεις με 7 πόντους και τη Ρεάλ Μαδρίτης να ξεκινά «καυτή» πίσω από τα 6,75μ. για το 13-13 στο 5ο λεπτό. Με ένα γρήγορο 5-0 σερί δια χειρός Χεζόνια και Καμπάτσο, οι Μαδριλένοι πήραν το πάνω χέρι στο σκορ, με τον Κροάτη φόργουορντ να συνεχίζει να βρίσκει εύκολα τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι (11π. στο δεκάλεπτο), να κλείνει την περίοδο με το σκορ στο 18-22.

Έχοντας βρει για τα καλά ρυθμό στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί 6-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 και το 28-18 στο 12'. Όσο περνούσε η ώρα, οι Ισραηλινοί ανέβαζαν στροφές και με πρωταγωνιστή τον Μπλάκενεϊ που πέτυχε 8 πόντους στην περίοδο, κατάφεραν να ροκανίσουν τη διαφορά και να κλείσουν το ημίχρονο στο -3 και το 36-39

Με τρίποντα των Αμπάλδε και Χεζόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης προσπάθησε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου να «χτίσει» εκ νέου σημαντικές διαφορές (38-46), ωστόσο και πάλι το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη με τους Μπράιαντ και Μπλάκενεϊ βρήκε απαντήσεις, προσπερνώντας μάλιστα με αντεπίθεση διαρκείας για το 58-52 στο 28ο λεπτό! Ένα σερί 8-0 από τους Ντεκ, Φελίζ και Μαλεντόν στο τελευταίο διάστημα της περιόδου, επέτρεψε στους «μερένχες» να κλείσουν το δεκάλεπτο μπροστά με διαφορά ενός καλαθιού (58-60).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου είχαμε σκληρές μάχες και δυνατές μονομαχίες με... άρωμα playoffs, με τις άμυνες να βγαίνουν μπροστά και να παίρνουν τον έλεγχο του αγώνα. Χαρακτηριστικό είναι πως καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ, με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο μέχρι και το 37ο λεπτό (71-71). Δύο δίποντα από τους Χεζόνια και Ντεκ, έφεραν τη Ρεάλ στο +4 (71-75) ένα λεπτό αργότερα, με τον Μότλεϊ να μειώνει στο 74-75 με ελεύθερο τρίποντο στα 87 δευτερόλεπτα. Στις τελευταίες φάσεις, Τζόουνς, Μαλέντόν και Χεζόνια αστόχησαν σε σουτ τριών πόντων, με τον Μίτσιτς σε νεκρό χρόνο να βλέπει και το δικό το τρίποντο να βρίσκει στο σίδερο και να χάνει την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στη Χάποελ, με τη Ρεάλ να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα με σκορ 75-74.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60,

