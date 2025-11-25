«Έσπασε το ρόδι» η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Πόλη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Μπενφίκα και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προέρχονταν από 4 και 3 σερί ήττες αντίστοιχα, ωστόσο, απόψε έφυγαν με «διπλά» από Αμστερνταμ και Κωνσταντινούπολη, στις εναρκτήριες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Για τους «Αετούς» της Λισαβόνας, που είχαν στο αρχικό τους σχήμα τον Βαγγέλη Παυλίδη, η νίκη επί του Άγιαξ στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με 2-0 συνιστά την πρώτη εφετινή τους στη διοργάνωση απέναντι στους δευτεραθλητές Ολλανδίας, που μετά από 5 αγώνες μετρούν το απόλυτο... μηδέν!

Η πρώτη μεγάλη έκπηξη της βραδιάς έγινε στο «Ραμς Παρκ» της Κωνσταντινούπολης, όπου η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ επικράτρησε 1-0 της Γαλατασαράι, που προερχόταν από τρεις απανωτές νίκες. Οι Βέλγοι με τη δεύτερη νίκη τους και αυτή εκτός έδρας, έμειναν «ζωντανοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)              0-2

(6' Νταλ, 89' Μπαρέιρο)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)   0-1

(57' Πρόμις)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)    22:00

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)              22:00

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)          22:00

Νάπολι (Ιταλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)           22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)  22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Γιουβέντους (Ιταλία)      22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία)                22:00  

Τετάρτη 26/11

Κοπεγχάγη (Δανία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)        19:45

Πάφος (Κύπρος)-Μονακό (Γαλλία)                     19:45

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία)          22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία)            22:00

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)        22:00 

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ίντερ (Ιταλία)         22:00 

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μπριζ (Βέλγιο)    22:00 

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)        22:00

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

