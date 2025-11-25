ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

Κάζο δεν ήταν, αλλά απογοήτευσε η ήττα

Δεν μπορεί να θεωρηθεί κάζο η ήττα της Ομόνοιας από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Ήταν όμως μία αποτυχία που την έριξε από την κορυφή και σίγουρα φέρνει κατήφεια και απογοήτευση. Εντούτοις όμως, αν την «αποκωδικοποιήσει» σωστά, θα βγει κερδισμένη στο μέλλον αφού υπήρξαν διδάγματα. «Πλήρωσε» ακριβά το συγκρότημα του Μπεργκ την αναποτελεσματικότητά του. Έχασε σημαντικές ευκαιρίες, για να προηγηθεί, να ισοφαρίσει αλλά και να μειώσει. Φάσεις που για την ποιότητα των παικτών της δεν επιτρέπονται.

Στοίχισε επίσης η έλλειψη συγκέντρωσης στον νευραλγικό χώρο του κέντρου. Στο πρώτο γκολ αφέθηκε μόνος ο Γκάρι Ροντρίγκεζ  να σουτάρει ενώ στο δεύτερο, του Κβίντα, μάρκαραν με τα... μάτια. Ο Μπεργκ δεν δικαιώθηκε για το ρίσκο του να αφήσει χωρίς ανασταλτικό μέσο την ομάδα του. Στο διάστημα αυτό, τον συγκεκριμένο ρόλο είχαν οι Εβάντρο και Τάνκοβιτς.

Οφείλει να αφήσει πίσω την ήττα από τον Απόλλωνα και να βγάλει αντίδραση κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου την Πέμπτη στο ΓΣΠ (19:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Άλλωστε μόνο με νίκη θα μπορέσει να έχει πιθανότητες για να μπει στην 24άδα. Oι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και δεν υπολογίζονται. Πιο έτοιμοι θα είναι οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ που η λογική λέει πως θα πάρουν λεπτά συμμετοχής ώστε σιγά σιγά να αποκτήσουν ρυθμό.

Και αφού τελειώσει αυτό το ματς, θα ασχοληθεί με την αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου στο ΓΣΠ. Και ειδικά στην έδρα της, δεν έχει καμία πολυτέλεια για απώλειες. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνέχισαν με ατομικό Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ποκονιόλι και Ζακάρια ενόψει Πάφος FC: «Έχουμε πολλές πιθανότητες»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές 2025 του Αναπτυξιακού Προγράμματος - Δυνατή συνέχεια στη συνεργασία Χαραλαμπίδης Κρίστης και ΚΟΕΑΣ το 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η FIFA ανακοίνωσε τα 4 γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλόνσο: «Ελπίζω αύριο να κερδίσουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Θλάση στον δικέφαλο ο Λαφόν, φλεγμονή στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Ελλάδα

|

Category image

Ο αγώνας της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θυμίζει πίστα του σκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κορυφή τής ανήκει ξανά και τώρα... ρέστα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι 6 παίκτες που δεν θέλουν τον Τσάμπι Αλόνσο, οι 5 στο ...πλευρό του και ο Καβαμινγκά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρότα επισήμως στην ΑΕΚ έως το 2030!

Ελλάδα

|

Category image

Σημαντική διάκριση για τον αθλητή Νίκο Νικολάου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Προτεραιότητα το πρωτάθλημα»

Ελλάδα

|

Category image

Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και παίζει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Ρονάλντο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη