Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

Δεν μπορεί να θεωρηθεί κάζο η ήττα της Ομόνοιας από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Ήταν όμως μία αποτυχία που την έριξε από την κορυφή και σίγουρα φέρνει κατήφεια και απογοήτευση. Εντούτοις όμως, αν την «αποκωδικοποιήσει» σωστά, θα βγει κερδισμένη στο μέλλον αφού υπήρξαν διδάγματα. «Πλήρωσε» ακριβά το συγκρότημα του Μπεργκ την αναποτελεσματικότητά του. Έχασε σημαντικές ευκαιρίες, για να προηγηθεί, να ισοφαρίσει αλλά και να μειώσει. Φάσεις που για την ποιότητα των παικτών της δεν επιτρέπονται.

Στοίχισε επίσης η έλλειψη συγκέντρωσης στον νευραλγικό χώρο του κέντρου. Στο πρώτο γκολ αφέθηκε μόνος ο Γκάρι Ροντρίγκεζ να σουτάρει ενώ στο δεύτερο, του Κβίντα, μάρκαραν με τα... μάτια. Ο Μπεργκ δεν δικαιώθηκε για το ρίσκο του να αφήσει χωρίς ανασταλτικό μέσο την ομάδα του. Στο διάστημα αυτό, τον συγκεκριμένο ρόλο είχαν οι Εβάντρο και Τάνκοβιτς.

Οφείλει να αφήσει πίσω την ήττα από τον Απόλλωνα και να βγάλει αντίδραση κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου την Πέμπτη στο ΓΣΠ (19:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Άλλωστε μόνο με νίκη θα μπορέσει να έχει πιθανότητες για να μπει στην 24άδα. Oι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και δεν υπολογίζονται. Πιο έτοιμοι θα είναι οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ που η λογική λέει πως θα πάρουν λεπτά συμμετοχής ώστε σιγά σιγά να αποκτήσουν ρυθμό.

Και αφού τελειώσει αυτό το ματς, θα ασχοληθεί με την αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου στο ΓΣΠ. Και ειδικά στην έδρα της, δεν έχει καμία πολυτέλεια για απώλειες.