Ο αγώνας της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θυμίζει πίστα του σκι!

Η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται στην «κρύα» έδρα της την Γιουβέντους, απόψε (25/11) στις 22:00, για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Η ιταλική ομάδα ταξίδεψε στη Νορβηγία, η οποία βρίσκεται εν μέσω χιονιά, με τις θερμοκρασίες να είναι υπό του μηδενός. Αυτό πρόκειται να δυσκολέψει τους παίκτες του Σπαλέτι, ενώ μάλιστα, το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο κρίσιμος αυτός αγώνας είναι χιονισμένο!

Ολόκληρος ο αγωνιστικός χώρος είναι... λευκός και το χιόνι έχει σκεπάσει σχεδόν κάθε τμήμα του, με τις γραμμές στο χορτάρι να αχνοφαίνονται. Παρόλα αυτά, το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αφού οι άνθρωποι του γηπέδου δουλεύουν «πυρετωδώς» ώστε να απομακρυνθεί όλο το χιόνι. Ωστόσο, το σκηνικό μοιάζει συναρπαστικό και εντυπωσιακό, καθώς δεν βλέπουμε συχνά έτσι τα γήπεδα.