Μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

Οι φίλοι της Ομόνοιας τίμησαν με σεβασμό τη μονόλεπτη σιγή και πρόσφεραν λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Απόλλωνα που «έφυγαν» πρόσφατα, χειροκροτώντας παράλληλα τους κυανόλευκους.

Ίσως σε μια κανονική κοινωνία τέτοιες αντιδράσεις να θεωρούνταν αυτονόητες, όμως δυστυχώς δεν είναι. Γι’ αυτό και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ξεχώρισε. Μας θύμισε ότι πάνω από ομάδες, αντιπαλότητες και αποτελέσματα, είμαστε πρώτα άνθρωποι. Μας ενώνουν οι αξίες και το παιχνίδι, μας χωρίζουν μόνο 90 λεπτά και ένα γήπεδο.

Συγχαρητήρια σε Απόλλωνα και Ομόνοια για την εικόνα που έστειλαν προς όλη την ποδοσφαιρική Κύπρο.

Α.Β.