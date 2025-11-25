ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

Λίγο πριν από τη σέντρα στο Απόλλων – Ομόνοια εκτυλίχθηκε μία από τις πιο όμορφες και ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς.

Οι φίλοι της Ομόνοιας τίμησαν με σεβασμό τη μονόλεπτη σιγή και πρόσφεραν λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Απόλλωνα που «έφυγαν» πρόσφατα, χειροκροτώντας παράλληλα τους κυανόλευκους.

Ίσως σε μια κανονική κοινωνία τέτοιες αντιδράσεις να θεωρούνταν αυτονόητες, όμως δυστυχώς δεν είναι. Γι’ αυτό και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ξεχώρισε. Μας θύμισε ότι πάνω από ομάδες, αντιπαλότητες και αποτελέσματα, είμαστε πρώτα άνθρωποι. Μας ενώνουν οι αξίες και το παιχνίδι, μας χωρίζουν μόνο 90 λεπτά και ένα γήπεδο.

Συγχαρητήρια σε Απόλλωνα και Ομόνοια για την εικόνα που έστειλαν προς όλη την ποδοσφαιρική Κύπρο.

 

Α.Β.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι 6 παίκτες που δεν θέλουν τον Τσάμπι Αλόνσο, οι 5 στο ...πλευρό του και ο Καβαμινγκά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρότα επισήμως στην ΑΕΚ έως το 2030!

Ελλάδα

|

Category image

Σημαντική διάκριση για τον αθλητή Νίκο Νικολάου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Προτεραιότητα το πρωτάθλημα»

Ελλάδα

|

Category image

Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και παίζει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Ρονάλντο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μόλις 6.000 εισιτήρια έχει πουλήσει ενόψει ΑΕΚ η Φιορεντίνα

Ελλάδα

|

Category image

F1: Τα σενάρια για τον τίτλο των οδηγών ενόψει Κατάρ

AUTO MOTO

|

Category image

Με 25 παίκτες ταξιδεύει η ΑΕΚ στη Ριέκα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Μαρκίνιος έτοιμος για την 500ή συμμετοχή του με την Παρί ΣΖ εναντίον της Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λάιλς αγωνίστηκε κόντρα στα τρία πιο γρήγορα... ρομπότ του κόσμου σε κούρσα 50μ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Οι διοικούντες με εμπιστεύονται»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η διοίκηση της Ρεάλ στηρίζει τον Αλόνσο και έδωσε το σύνθημα: «Αντίδραση από αύριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μαγνητική «έβγαλε» θλάση β΄ βαθμού για τον Πιέρο Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε φρούριο μετατρέπεται το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ στην Αθήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη