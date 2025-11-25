ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η FIFA ανακοίνωσε τα 4 γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Μουντιάλ

Στις 5 Δεκεμβρίου θα γίνει η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και η FIFA ανακοίνωσε τα γκρουπ δυναμικότητας.

Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το απόγευμα της Τρίτης, η FIFA γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της κλήρωσης των ομίλων, που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά και τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, ενώ το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των αγώνων, συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων και των ωρών έναρξης, θα δημοσιευθεί στις 6 Δεκεμβρίου.

Ποιες χώρες δεν διασταυρώνονται

Η Ισπανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Αργεντινή και η Γαλλία δεν θα βρεθεί απέναντι στην Αγγλία πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εφόσον τερματίσουν στις πρώτες θέσεις των ομίλων τους, μετά την ανακοίνωση της FIFA σχετικά με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διατήρηση της αγωνιστικής ισορροπίας στο διευρυμένο format των 48 ομάδων, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία (Ισπανία) και η δεύτερη στην κατάταξη (η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή) βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του ταμπλό, ενώ το ίδιο ισχύει και για την τρίτη (Γαλλία) και την τέταρτη (Αγγλία).

Ακόμη κι αν αυτές οι ομάδες δεν κερδίσουν τους ομίλους τους, οι τέσσερις κορυφαίες στο seeding χώρες δεν θα μπορούν να συναντηθούν πριν από τα ημιτελικά.

Τα 4 γκρουπ δυναμικότητας

  • Pot 1: Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ ως διοργανώτριες χώρες, καθώς και Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Γερμανία.
  • Pot 2: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Αυστρία και Αυστραλία.
  • Pot 3: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Νότια Αφρική.
  • Pot 4: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία και οι νικητές των ευρωπαϊκών play-off A, B, C και D, καθώς και οι δύο νικητές του FIFA Play-Off Tournament.

Θα εφαρμοστούν περιορισμοί ανά συνομοσπονδία, με την προϋπόθεση ότι κανένας όμιλος δεν θα έχει περισσότερες από μία ομάδες από την ίδια περιοχή, με εξαίρεση την UEFA, που έχει 16 εκπροσώπους και μπορεί να έχει έως και δύο ομάδες σε όμιλο. Το τουρνουά σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά ξεκινά στις 11 Ιουνίου, με τον τελικό να διεξάγεται στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

 

Athletiko

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

