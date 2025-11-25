Συνέχισαν με ατομικό Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ

Στη σημερινή (25/11) προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα επανένταξης μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Παράλληλα, ατομικά δούλεψαν στο γήπεδο κι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά.

Την Τέταρτη (26/11) οι παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου θα προπονηθούν στις 17:00, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα, στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ. Τον Ρουμάνο προπονητή θα πλαισιώσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

Οι Νορβηγοί θα δώσουν τη δική τους συνέντευξη Τύπου στις 18:15 και θα προπονηθούν στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ