Βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές 2025 του Αναπτυξιακού Προγράμματος - Δυνατή συνέχεια στη συνεργασία Χαραλαμπίδης Κρίστης και ΚΟΕΑΣ το 2026

Τη συνέχιση της συνεργασίας τους για τέταρτη χρονιά ανακοίνωσαν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, η Χαραλαμπίδης Κρίστης και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου. Η εξαιρετική αυτή συνεργασία αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΚΟΕΑΣ, τα οποία κορυφώνονται κάθε χρόνο με τους Παγκύπριους Αγώνες τού ΕΣΥΑΑ. Οι δύο ισχυροί αυτοί Οργανισμοί συνεργάζονται άψογα τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας -ο καθένας με τον δικό του τρόπο- στη σωστή πνευματική και σωματική ανάπτυξη τού παιδιού. Η φετινή χρονιά είναι εορταστική για τη μακροβιότερη γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου, καθώς η Χαραλαμπίδης Κρίστης συμπληρώνει 80 χρόνια ζωής και συνεχίζει να προσφέρει απλόχερα και στην κοινωνία και στον κυπριακό αθλητισμό.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης, επισήμανε τη σημαντικότητα των αγώνων στίβου για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, με την ΚΟΕΑΣ να λειτουργεί από το 1988 το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού τού Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, μέσω τού οποίου αναδείχθηκαν σπουδαίοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες στίβου, όπως οι Κυριάκος Ιωάννου, Απόστολος Παρέλλης, Ελένη Αρτυματά και άλλοι. «Όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό γνωρίζουν ότι οι πρώτες βάσεις μπαίνουν στις μικρές ηλικίες. Είναι εξόχως σημαντικό για ένα παιδί να ενταχθεί νωρίς σε ένα οργανωμένο αθλητικό σύνολο με γερές βάσεις και βαθιά παράδοση, στο οποίο θα διδαχθεί τις αρχές τής ευγενούς άμιλλας, τού ευ αγωνίζεσθαι, τού αλληλοσεβασμού, της αυτοεκτίμησης, της ανεκτικότητας και της στοχοπροσήλωσης. Αρχές τις οποίες πρεσβεύει στο μέγιστον ο κλασικός αθλητισμός και κατ’ επέκταση η Ομοσπονδία μας», ανέφερε ο κ. Μάρκαρης, ο οποίος τόνισε ξανά την αναγκαιότητα διεξαγωγής των αγώνων στίβου στα δημοτικά σχολεία: «Εδώ και αρκετά χρόνια, η ΚΟΕΑΣ αιτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας την επαναφορά των επαρχιακών και παγκύπριων αγώνων στίβου στη δημοτική εκπαίδευση, κάτι για το οποίο δυστυχώς ακόμη να εισακουστεί. Απευθυνόμαστε ξανά προς την έντιμη Υπουργό Παιδείας, Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, με την ελπίδα ότι το Υπουργείο θα αντιληφθεί τη σημαντικότητα και ωφέλεια των αγώνων στίβου στα δημοτικά σχολεία, για τον κυπριακό αθλητισμό και ιδιαίτερα για τα παιδιά».

Απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγαστή συνεργασία και την κοινή πορεία. «Τα τελευταία χρόνια, σε αυτήν την προσπάθειά μας για την ανάδειξη και καλλιέργεια τού ταλέντου των παιδιών που φοιτούν στη δημοτική εκπαίδευση, έχουμε ισχυρό συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο, με τα ίδια πιστεύω και ιδανικά. Τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου, την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης, η οποία φέτος γιορτάζει τα 80χρονά της. Αγαπητοί φίλοι της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο. Η στήριξη σας στον στίβο και γενικότερα στον κυπριακό αθλητισμό είναι ανεκτίμητη και σας αισθανόμαστε ολοένα και περισσότερο δίπλα μας, στην προώθηση των εξαιρετικά σημαντικών αξιών ζωής που πρεσβεύει ο κλασικός αθλητισμός. Μαζί προχωρούμε για τέταρτη συνεχή αγωνιστική χρονιά, την περίοδο 2025-26, προσδοκώντας πως η συνεργασία μας θα συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια... Μαζί θα απολαμβάνουμε, όπως και φέτος, κάθε επιτυχία στο διεθνές στερέωμα τού στίβου, αισθανόμενοι και οι δύο ότι κάναμε το σωστό για κάθε παιδί, μέσω τού αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας». Κλείνοντας ο κ. Μάρκαρης, αφού αναφέρθηκε στις πολλές διεθνείς επιτυχίες τού στίβου στο 2025, απένειμε τα εύσημα στην εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης για την πρωτοπόρα εισήγησή της ώστε να επιβραβεύονται οι πρώτοι νικητές και νικήτριες των αγώνων τού ΕΣΥΑΑ, στη συνέντευξη Τύπου.

Εκ μέρους της Χαραλαμπίδης Κρίστης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάριος Κωνσταντίνου, σημειώνοντας τα ακόλουθα: «Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, ιδιαίτερα σε μια τόσο ξεχωριστή χρονιά, στην οποία γιορτάζουμε 80 χρόνια προσφοράς στην κυπριακή κοινωνία. Η συνεργασία μας με την ΚΟΕΑΣ δεν είναι μόνο θεσμική, είναι κοινή δράση ευθύνης για το μέλλον των παιδιών μας και του κυπριακού αθλητισμού. Μαζί συνεχίζουμε με θέληση και πάθος, ώστε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον κλασικό αθλητισμό και τις αξίες που τον συνοδεύουν: το ευ αγωνίζεσθαι, την πειθαρχία, την επιμονή και την αλληλεγγύη.

«Το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΚΟΕΑΣ έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς, με παιδιά που ξεκίνησαν από εδώ, να φτάνουν σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις. Απόδειξη πως όταν στηρίζουμε τα παιδιά, τα όνειρά τους μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Τέλος, θέλω να συγχαρώ θερμά τα παιδιά που κατέκτησαν την πρώτη θέση στους Παγκύπριους Αγώνες και βραβεύονται σήμερα. Μας κάνετε περήφανους. Ανανεώνοντας τη συνεργασία μας για το 2025-2026, σε αυτήν τη χρονιά - ορόσημο για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, ευχαριστώ όλους τους συντελεστές του προγράμματος, τον φίλο Περικλή, και εύχομαι στα παιδιά μας «Καλούς Αγώνες» και σε όλους μας μια δυνατή συνέχεια για το... Καλύτερό μας».

Οι βραβεύσεις των νικητών / νικητριών τού ΕΣΥΑΑ

Στη συνέχεια τής συνέντευξης Τύπου απονεμήθηκαν ειδικές πλακέτες στους νικητές και τις νικήτριες των 16 αγωνισμάτων των Παγκύπριων Αγώνων τού ΕΣΥΑΑ, τα οποία διεξήχθησαν στις 30 και 31 Μαΐου 2025 στο Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού. Στην πλακέτα αποτυπώνεται το χελιδόνι, το οποίο -όπως και τα παιδιά- ανοίγει τα φτερά του και ταξιδεύει για να βρεθεί στις πιο ζεστές και ασφαλείς περιοχές, κάνοντας διαδρομές στις οποίες θα πρέπει να εμφανίσει την ανθεκτικότητά του. Το χελιδόνι συμβολίζει την άνοιξη, την αγάπη, την ελπίδα, τη φροντίδα. Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:

75μ. Αγοριών: Αμπά Εν Ντιρ, Κερύνεια

75μ. Κοριτσιών: Νικόλ Κούντσεβα Ιβάνοβα, Αμμόχωστος

300μ. Αγοριών: Κωνσταντίνος Μουντής, Λευκωσία

300μ. Κοριτσιών: Αριάνα Μάρκαρη, Λεμεσός

1000μ. Αγοριών: Χάρης Φιακάς, Λευκωσία

600μ. Κοριτσιών: Χριστίνα Σάββα, Κερύνεια

65μ. εμπόδια Αγοριών: Ευάγγελος Κατσαντώνης, Αμμόχωστος

65μ. εμπόδια Κοριτσιών: Αλεξάνδρα Κωστέα, Λευκωσία

Ύψος Αγοριών: Παναγιώτης Πάπουτσος, Λευκωσία

Ύψος Κοριτσιών: Αιμιλία Άντρεα Βαβανού, Λευκωσία

Μήκος Αγοριών: Μαρίνος Ιωάννου Λευκωσία

Μήκος Κοριτσιών: Ιωάννα Κουάλη, Λεμεσός

Σφαιροβολία Αγοριών: Κωνσταντίνος Νικόλας Βαρνάβα, Πάφος

Σφαιροβολία Κοριτσιών: Ανδριάνα Χρίστου, Κερύνεια

Ρίψη Βόρτεξ Αγοριών: Αλέξανδρος Κίτσιος, Λάρνακα

Ρίψη Βόρτεξ Κοριτσιών: Αλεξάνδρα Ζακούρσκαγια, Κερύνεια

* Με το τέλος τής συνέντευξης Τύπου, πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο τού Ολυμπιακού Μεγάρου επίδειξη με γυμναστικές ασκήσεις των παιδιών τού ΕΣΥΑΑ, με την καθοδήγηση προπονητών του αναπτυξιακού προγράμματος της ΚΟΕΑΣ.

* Στο Ολυμπιακό Μέγαρο παρευρέθηκαν το γνωστό βανάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης και ο chef Θεόδωρος Ελευθερίου, κερνώντας τους παρευρισκόμενους.

* Παρόντες στη συνέντευξη Τύπου ήταν εκπρόσωποι τού Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τού Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, καθώς και εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων τού Παιδιού.