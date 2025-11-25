Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, πάτησε την Παρτίζαν και την κορυφή!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναθηναϊκός έστησε πάρτι στο Telekom Center Athens και διέλυσε 91-69 την Παρτίζαν, φτάνοντας τις 4 συνεχόμενες νίκες στη Euroleague και πιάνοντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή της βαθμολογίας!

Το ματς

 

Το πρώτο καλάθι του αγώνα μπήκε από τον Στέρλινγκ Μπράουν με λέι απ (0-2), με τον Χουάντσο να απαντάει μετά από ωραία ασίστ του Σορτς για το 2-2. Ο Μαρίνκοβιτς σκόραρε μετά από ωραία επίθεση της Παρτίζαν, με τον Ναν να απαντάει από τη γραμμή για το 4-4. Ο Φερνάντο κάρφωσε εντυπωσιακά (4-6), ενώ ο Γκραντ ευστόχησε από την αγαπημένη του μέση απόσταση για το 6-6. Ποκουσέφσκι και Σορτς αντάλλαξαν καλάθια, με τον Φαρίντ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 10-8. Ο Φερνάντο κάρφωσε και πάλι ανενόχλητος (10-10), με τον Μπράουν να δίνει ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με τρίποντο (10-13). Ο ίδιος ευστόχησε ξανά από τη γωνία (12-16), με τους Μήτογλου και Φαρίντ να φέρνουν ξανά τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής με τρίποντο και κάρφωμα (17-18). Ο Μπράουν συνέχισε το εκπληκτικό του παιχνίδι, με τον Πάρκερ να ακολουθεί με δικό του τρίποντο για το 21-26. Η Παρτίζαν έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 27-31, εκμεταλλευόμενη τη χλιαρή άμυνα των γηπεδούχων.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με πάρε-βάλε ασίστ του Σλούκα στον Μήτογλου (29-31), πριν ο Γουάσινγκτον βάλει ένα πολύ δύσκολο σουτ για το 29-33. Μετά από λάθος του Σλούκα, ο Τζόουνς κάρφωσε για το +6 των Σέρβων (29-35), με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει γρήγορα καλάθια από τους Ρογκαβόπουλο και Ναν, πλησιάζοντας και πάλι στο καλάθι (33-35). Ο Σλούκας ισοφάρισε με δύο εύστοχες βολές (35-35), όμως οι φιλοξενούμενοι γρήγορα βρέθηκαν ξανά στο +4 (35-39) με Μπράουν και Γουάσινγκτον. Ο Γκραντ έτρεξε στο τρανζίσιον και τέλειωσε τη φάση (37-39), με τον Ναν να ευστοχεί για τρεις και να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για το 40-39. Ο ίδιος έβαλε ένα φλόουτερ μετά από μία ακόμη αποτελεσματική άμυνα (42-39), πριν δώσει φοβερή ασίστ στον Φαρίντ για το 46-41. Ο Φερνάντο έδωσε λύση στην Παρτίζαν με γκολ φάουλ (46-44), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 48-44 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ποκουσέφσκι μείωσε μετά από λάθος του Ναν (48-46), πριν ο Φαρίντ πάρει ριμπάουντ μετά από άστοχη βολή για το 50-46. Ο Φερνάντο μείωσε με κάρφωμα (50-48), με τον Ναν να τρέχει στο τρανζίσιον και να γράφει το 52-48. Ο Σλούκας συνέχισε τον δημιουργικό του… οίστρο με ασίστ σε Φαρίντ και Ερνανγκόμεθ (56-50), πριν ο Ναν βάλει δύσκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό για το 58-50. Ο MVP της Euroleague πήρε… φωτιά και ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα (64-50), με τους Σλούκα και Μήτογλου να φέρνουν το ματς στο +20 (70-50). Ο αρχηγός των «πράσινων» έγραψε το 73-50 με τρίποντο στη λήξη του χρόνου, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει την τρίτη περίοδο με ένα επιμέρους σκορ 21-0.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε όπως ολοκληρώθηκε η τρίτη, με τον Παναθηναϊκό να παίζει… μόνος του, φέρνοντας τη διαφορά στο +27 (77-50). Η Παρτίζαν σκόραρε μετά από περίπου 9 λεπτά με δύο βολές του Πάρκερ, ενώ ο ίδιος έγραψε το 79-54 με λέι απ. Ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο στον αιφνιδιασμό (82-54), με τους ρυθμούς να πέφτουν στη συνέχεια και την Παρτίζαν να ρίχνει λίγο τη διαφορά με Μπόνγκα και Μίλτον (85-64). Ο Σαμοντούροφ πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ (88-64), με τον Σορτς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 91-64. Μετά τα διαδικαστικά τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.

 

 

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69.

 

