ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λάιλς αγωνίστηκε κόντρα στα τρία πιο γρήγορα... ρομπότ του κόσμου σε κούρσα 50μ

Ο Αμερικανός Νόα Λάιλς, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 200μ το 2025 και «χρυσός» Ολυμπιονίκης στα 100μ το 2024, συμμετείχε σε ένα video του Youtuber Mr Beast στο οποίο μαζί με άλλους υπεραθλητές από διάφορα αθλήματα ή σπορ έδωσαν μάχη με τα πιο εξελιγμένα ρομπότ του κόσμου.

Μετά από τα έξι πρώτα αθλήματα (άσκηση δύναμης, μπέιζμπολ, αμερικανικό ποδόσφαιρο, τρίποντα στο μπάσκετ, motosport και γκολφ) και με το σκορ μεταξύ «ανθρωπότητας» και ρομπότ να είναι ισόπαλο 3-3, ο Λάιλς κλήθηκε να καθορίσει στο ταρτάν τον τελικό νικητή στην αναμέτρηση.

Ο 28χρονος σπρίντερ που αυτοαποκαλείται «ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο» και είναι γνωστός για την εξωστρέφεια και ορισμένες φορές και για τον υπέρμετρο εγωισμό του, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Πήγε στον αγώνα με όλα του τα μεγάλα του μετάλλια από Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα φορεμένα στο λαιμό, τα οποία παρέδωσε στον Mr Beast πριν πάρει θέση στον αγώνα.

Κλήθηκε να νικήσει σε αγώνα 50μ τρία διαφορετικά ρομπότ. Τα πρώτα δύο ήταν humanoids, τα Unitree G1 και Unitree H1, δηλαδή ρομπότ που προσομοιάζουν τον άνθρωπο και κινούνται στα δύο «πόδια». Το τρίτο, το Black Panther, κινούνταν στα τέσσερα πόδια και προσομοίαζε την κίνηση του τσιτάχ.

Στις δύο πρώτες κούρσες ο Λάιλς άφησε πολύ πίσω και τα δύο humanoids που είχαν πολύ αργή αντίδραση στην εκκίνηση, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν και ταχύτητα αντάξια με αυτή του Λάιλς. Το τρίτο ρομπότ ήταν πολύ πιο γρήγορο στο δεύτερο μισό του αγώνα, υστέρησε όμως και πάλι στα πρώτα μέτρα και ο Λάιλς νίκησε και την τρίτη κούρσα με ευκολία, κάνοντας το 4-3 υπέρ της «ανθρωπότητας» στο τελικό σκορ.

Να σημειωθεί ότι τα ρομπότ νίκησαν στα τρία αθλήματα που απαιτούσαν σουτ/βολές και ευστοχία, δηλαδή στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, στα τρίποντα στο μπάσκετ και στο γκολφ, ενώ έχασαν στις ασκήσεις δύναμης, στο μπέιζμπολ, στα motosport και στα 50μ σπριντ.

