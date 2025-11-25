ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λάιλς αγωνίστηκε κόντρα στα τρία πιο γρήγορα... ρομπότ του κόσμου σε κούρσα 50μ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λάιλς αγωνίστηκε κόντρα στα τρία πιο γρήγορα... ρομπότ του κόσμου σε κούρσα 50μ

Ο Νόα Λάιλς, ένας από τους πιο γρήγορους σπρίντερ στον κόσμο, πήρε θέση στην εκκίνηση πλάι σε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ρομπότ.

Ο Αμερικανός Νόα Λάιλς, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 200μ το 2025 και «χρυσός» Ολυμπιονίκης στα 100μ το 2024, συμμετείχε σε ένα video του Youtuber Mr Beast στο οποίο μαζί με άλλους υπεραθλητές από διάφορα αθλήματα ή σπορ έδωσαν μάχη με τα πιο εξελιγμένα ρομπότ του κόσμου.

Μετά από τα έξι πρώτα αθλήματα (άσκηση δύναμης, μπέιζμπολ, αμερικανικό ποδόσφαιρο, τρίποντα στο μπάσκετ, motosport και γκολφ) και με το σκορ μεταξύ «ανθρωπότητας» και ρομπότ να είναι ισόπαλο 3-3, ο Λάιλς κλήθηκε να καθορίσει στο ταρτάν τον τελικό νικητή στην αναμέτρηση. 

Ο 28χρονος σπρίντερ που αυτοαποκαλείται «ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο» και είναι γνωστός για την εξωστρέφεια και ορισμένες φορές και για τον υπέρμετρο εγωισμό του, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Πήγε στον αγώνα με όλα του τα μεγάλα του μετάλλια από Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα φορεμένα στο λαιμό, τα οποία παρέδωσε στον Mr Beast πριν πάρει θέση στον αγώνα.

Κλήθηκε να νικήσει σε αγώνα 50μ τρία διαφορετικά ρομπότ. Τα πρώτα δύο ήταν humanoids, τα Unitree G1 και Unitree H1, δηλαδή ρομπότ που προσομοιάζουν τον άνθρωπο και κινούνται στα δύο «πόδια». Το τρίτο, το Black Panther, κινούνταν στα τέσσερα πόδια και προσομοίαζε την κίνηση του τσιτάχ.

 

Στις δύο πρώτες κούρσες ο Λάιλς άφησε πολύ πίσω και τα δύο humanoids που είχαν πολύ αργή αντίδραση στην εκκίνηση, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν και ταχύτητα αντάξια με αυτή του Λάιλς. Το τρίτο ρομπότ ήταν πολύ πιο γρήγορο στο δεύτερο μισό του αγώνα, υστέρησε όμως και πάλι στα πρώτα μέτρα και ο Λάιλς νίκησε και την τρίτη κούρσα με ευκολία, κάνοντας το 4-3 υπέρ της «ανθρωπότητας» στο τελικό σκορ.

Να σημειωθεί ότι τα ρομπότ νίκησαν στα τρία αθλήματα που απαιτούσαν σουτ/βολές και ευστοχία, δηλαδή στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, στα τρίποντα στο μπάσκετ και στο γκολφ, ενώ έχασαν στις ασκήσεις δύναμης, στο μπέιζμπολ, στα motosport και στα 50μ σπριντ.

Athletiko.gr

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι 6 παίκτες που δεν θέλουν τον Τσάμπι Αλόνσο, οι 5 στο ...πλευρό του και ο Καβαμινγκά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρότα επισήμως στην ΑΕΚ έως το 2030!

Ελλάδα

|

Category image

Σημαντική διάκριση για τον αθλητή Νίκο Νικολάου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Προτεραιότητα το πρωτάθλημα»

Ελλάδα

|

Category image

Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και παίζει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Ρονάλντο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μόλις 6.000 εισιτήρια έχει πουλήσει ενόψει ΑΕΚ η Φιορεντίνα

Ελλάδα

|

Category image

F1: Τα σενάρια για τον τίτλο των οδηγών ενόψει Κατάρ

AUTO MOTO

|

Category image

Με 25 παίκτες ταξιδεύει η ΑΕΚ στη Ριέκα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Μαρκίνιος έτοιμος για την 500ή συμμετοχή του με την Παρί ΣΖ εναντίον της Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λάιλς αγωνίστηκε κόντρα στα τρία πιο γρήγορα... ρομπότ του κόσμου σε κούρσα 50μ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Οι διοικούντες με εμπιστεύονται»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η διοίκηση της Ρεάλ στηρίζει τον Αλόνσο και έδωσε το σύνθημα: «Αντίδραση από αύριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μαγνητική «έβγαλε» θλάση β΄ βαθμού για τον Πιέρο Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε φρούριο μετατρέπεται το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ στην Αθήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη