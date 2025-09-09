Eπιβεβαίωσε τις πληροφορίες για ομάδα του εξωτερικού ο Λοΐζου

Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν ομάδα που το εξωτερικό να ενδιαφέρεται γι’ αυτόν ο Λοΐζος Λοΐζου, μιλώντας στο ΡΙΚ μετά από τον αγώνα της Εθνικής με τη Λιθουνία.

«Αληθεύει. Θα δούμε πως θα πάει το πράγμα. Θα δούμε τι θα γίνει» απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Όσον αφορά την προσπάθεια της Εθνικής στον αγώνα με τη Ρουμανία είπε: «Μετά το 0-2 προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε. Νομίζω τα καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να το γυρίσουμε, αλλά είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Προσπαθούμε να δίνουμε το καλύτερο μας εαυτό, για να πάρουμε την Εθνική εκεί που της αξίζει. Δεν καταφέραμε κάτι ακόμα, αλλά θα τα δίνουμε πάντα όλα».