ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

Αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, όταν έκανε την εμφάνισή στο Telekom Center Athens.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο γήπεδο όπου λατρεύτηκε όσο κανείς άλλος και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού του επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή.

Κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens πριν την αναμέτρηση του Επτάστερου με την Παρτίζαν, ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», που φώναξε ρυθμικά το όνομα του Ζοτς.

@sporfm946

Αποθέωση για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού #sporfm #ομπραντοβιτς #παναθηναικος #paobc

♬ original sound - sporfm946

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, πάτησε την Παρτίζαν και την κορυφή!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

Ικανός να γίνει… μνηστήρας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και συνεχίζει την αναρρίχηση η Ρεάλ Μαδρίτης!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Έσπασε το ρόδι» η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Πόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνέχισαν με ατομικό Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ποκονιόλι και Ζακάρια ενόψει Πάφος FC: «Έχουμε πολλές πιθανότητες»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές 2025 του Αναπτυξιακού Προγράμματος - Δυνατή συνέχεια στη συνεργασία Χαραλαμπίδης Κρίστης και ΚΟΕΑΣ το 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η FIFA ανακοίνωσε τα 4 γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλόνσο: «Ελπίζω αύριο να κερδίσουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Θλάση στον δικέφαλο ο Λαφόν, φλεγμονή στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Ελλάδα

|

Category image

Ο αγώνας της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θυμίζει πίστα του σκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κορυφή τής ανήκει ξανά και τώρα... ρέστα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη