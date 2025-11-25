BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο γήπεδο όπου λατρεύτηκε όσο κανείς άλλος και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού του επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή.

Κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens πριν την αναμέτρηση του Επτάστερου με την Παρτίζαν, ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», που φώναξε ρυθμικά το όνομα του Ζοτς.

