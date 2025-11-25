ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλόνσο: «Ελπίζω αύριο να κερδίσουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα»

Ο Τσάμπι Αλόνσο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε:

Τι είδους Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να δει: «Χρειαζόμαστε ένα καλό παιχνίδι, για να ξαναγευτούμε τη νίκη. Πρέπει να παίξουμε καλά και να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Είναι ένας σημαντικός αγώνας για την πρόκρισή μας».

Τη διαχείριση των αποδυτηρίων: «Είναι εξίσου σημαντικό με την ποδοσφαιρική πλευρά, την τακτική και τη σωματική δουλειά. Είναι θεμελιώδες, στη Ρεάλ Μαδρίτης όπως και σε κάθε ομάδα».

 

 

Εάν δυσκολεύεται να είναι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης: «Αποδεικνύεται ότι είναι αυτό που περίμενα, μια πολύ απαιτητική δουλειά. Με στιγμές που χρειάζεσαι συγκέντρωση, άλλες που χρειάζεται να αντιδράσεις. Αλλά απολαμβάνω τα πάντα, όλο το πακέτο που συνεπάγεται».

Εάν απολαμβάνει να προπονεί την Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι απαιτητικό, αυτό είναι σαφές. Αλλά σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι καινούργιες καταστάσεις. Πρέπει να ξέρεις πώς να ζεις με αυτές. Έχουμε την απαραίτητη αυτοκριτική. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τους τελευταίους αγώνες. Αλλά βλέπουμε επίσης πού βρισκόμαστε στη La Liga και στο Champions League. Συνδυάζοντας όλα αυτά, το απολαμβάνω, ναι».

Εάν δύσκολο να αντιμετωπίζει αυτούς τους σπουδαίους παίκτες: «Είναι απαιτητικοί, είναι επαγγελματίες. Έχουν τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά αυτές είναι που τους κάνουν αυτό που είναι. Και μετά πρέπει να συνδεθείς μαζί τους».

 

Διαβαστε ακομη