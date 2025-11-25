Παναθηναϊκός: Θλάση στον δικέφαλο ο Λαφόν, φλεγμονή στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Την προετοιμασία του ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (27/11) συνέχισε με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι», υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, εξασκήθηκαν στην κυκλοφορία της μπάλας, την τακτική και το παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα έκλεισε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Τα σημαντικότερα νέα ήρθαν από το... μέτωπο του Πέδρο Τσιριβέγια και του Αλμπάν Λαφόν. Οι δυο ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν τραυματίες από το ματς με τον Πανσερραϊκό, υποβλήθηκαν σε μαγνητική, με τον Ισπανό να έχει υποστεί φλεγμονή στον αστράγαλο και τον Ιβοριανό, θλάση στον δικέφαλο, ακολουθώντας θεραπεία.

Σε ό,τι αφορά τους Πελίστρι και Σάντσες, ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται η επιστροφή του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

