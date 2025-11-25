Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (26/11) στις 22:00, για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή τους λίστα, αφού στη θέση του τραυματία Αλέξανδρου Πασχαλάκη, προστέθηκε ο Νικόλας Μπότης, ο οποίος συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή για το κρίσιμο ματς με την «βασίλισσα».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει άλλον απόντα και θα είναι... πάνοπλη για τη μεγάλη «μάχη» με τους «μερένχες».

Αναλυτικά η αποστολή αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι, Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.

