Ικανός να γίνει… μνηστήρας

Όταν νικάς την Πάφο και την Ομόνοια, έχεις κάθε δικαίωμα να... ονειρεύεσαι ακόμη και το πρωτάθλημα. Είναι άλλωστε δύο ομάδες που αποτελούν φαβορί και τις οποίες ο Απόλλωνας περιόρισε αρκετά στο επιθετικό κομμάτι, μη δεχόμενος γκολ. Φυσικά, ο στόχος είναι η ευρωπαϊκή έξοδος αλλά δεν σημαίνει πως στο πίσω μέρος του μυαλού δεν είναι και αυτή η διάκριση. Με τη νίκη απέναντι στους πράσινους, έδειξε πως είναι ικανός για να γίνει… μνηστήρας του τίτλου. Φτάνει να βρει εκείνη τη σταθερότητα που απαιτείται για ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι μακριά ακόμη και έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του. Όμως το -6 δεν είναι απαγορευτικό.

Ο Γκάρι Ροντρίγκες και ο Γιόζεφ Κβίντα πέτυχαν δύο γκολάρες. Από τον πρώτο περιμένουν ακόμη περισσότερα τεχνική ηγεσία και κόσμος, ενώ για τον δεύτερο τα λόγια... περιττεύουν. Είναι άρχοντας στην άμυνα και απειλή στην επίθεση αφού σκόραρε φέτος απέναντι σε Ένωση και ΑΕΚ.

Ένα από τα κέρδη, πέραν των τριών βαθμών, είναι πως ο κόσμος της ομάδας άρχισε ξανά να πιστεύει στις δυνατότητές της. Ήταν εκστασιασμένοι μετά το τέλος της αναμέτρησης και ήταν λογικό, αναμένοντας πως το μέλλον θα προσφέρει ανάλογες χαρές.

Ο Κουν είναι εδώ

Από τους παίκτες που άφησαν το αποτύπωμά τους για να έρθει η επιτυχία ήταν ο Φίλιπ Κουν. Ο Γερμανός τερματοφύλακας ήταν ανίκητος και σε τουλάχιστον τρεις φάσεις σταμάτησε τους επιθετικούς της Ομόνοιας. Στάθηκε τυχερός σε μία-δύο περιπτώσεις (δοκάρι Εβάντρο, σουτ Σεμέδο που σταμάτησε στη γραμμή από αμυνόμενο), όμως γενικά είχε θετικό πρόσημο. Και δεν είναι λίγοι οι φίλοι της ομάδας της Λεμεσού που θεωρούν πως, αν ήταν αυτός βασικός από την αρχή και όχι ο Λέουβενμπεργκ, ίσως ο Απόλλωνας να είχε περισσότερους βαθμούς. Όμως αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να απαντηθεί. Γενικά όμως ο Κουν δείχνει περισσότερη σταθερότητα από ό,τι ο Ολλανδός.

Και τώρα ΑΕΛ

Και το επόμενο τεστ είναι δύσκολο για τον Απόλλωνα. Ως τυπικά φιλοξενούμενος θα παίξει με την ΑΕΛ, σε ένα ντέρμπι με τις δικές του ιδιαιτερότητες. Και θα είναι εμφανώς ενισχυμένος αφού πιο έτοιμοι θα παρουσιαστούν παίκτες που είχαν προβλήματα τραυματισμού. Όπως οι Μάρκες, Μαρσελίνο και Μαλεκκίδης. Όσον αφορά τον Ντουοντού που αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη θα επιλέξει ο Αυγουστή πότε θα εκτίσει την ποινή. Μετά την ΑΕΛ, ακολουθεί εντός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση.