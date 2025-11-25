Σε φρούριο μετατρέπεται το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ στην Αθήνα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μαζί με τους Πειραιώτες ετοιμάζονται και οι αρχές για την ασφαλή διαμονή και μετάβαση της αποστολής των Μαδριλένων στο ξενοδοχείο της αποστολής και στο Φάληρο.

Η ελλαδική ιστοσελίδα SPORT24 βρέθηκε έξω από το ξενοδοχείο που θα παραμείνει η Ρεάλ και σάς παραθέτει φωτογραφίες από τις ετοιμασίες που γίνονται για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται.

Οι φωτογραφίες του SPORT24 έξω από το ξενοδοχείο της Ρεάλ: