Ποκονιόλι και Ζακάρια ενόψει Πάφος FC: «Έχουμε πολλές πιθανότητες»

Οι Σεμπάστιαν Ποκονιόλι και Ντένις Ζακάρια μίλησαν για τον επικείμενο αγώνα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφος FC, που θα διεξαχθεί αύριο την Τετάρτη στις 19:45 (26/11).

Ο Ποκονιόλι τόνισε: «Ο στόχος μας είναι να προκριθούμε από τον πρώτο γύρο και έχουμε αρκετές πιθανότητες. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής δεν το αποτυπώνουν. Είμαστε μια ομάδα με εμπειρίες και πολύ καλό σύστημα. Πρέπει αύριο να εμφανιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο».

Σχετικά με τον Πολ Πογκμπά, ο Ποκονιόλι πρόσθεσε: «Δουλεύει πολύ. Επέστρεψε στο προηγούμενο ματς και αν συνεχίσει έτσι, τα αποτελέσματα θα φανούν και στο γήπεδο».

Από την πλευρά του, ο Ζακάρια σχολίασε την πρόσφατη αποβολή του στο ματς του Σαββάτου με τη Ρεν: «Μετά από μια κόκκινη κάρτα είναι δύσκολο, καθώς έλειπα για αρκετό καιρό. Ήταν ένα λάθος που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ο πόνος είναι κάτι που δεν μπορείς πάντα να ελέγξεις.

Προσπαθώ να είμαι επαγγελματίας, να δουλεύω περισσότερο, να κοιμάμαι καλά και να τρώω σωστά. Τώρα είμαι 100% έτοιμος και ελπίζω αυτή η κατάσταση να μείνει πίσω».