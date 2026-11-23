Η SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ. και το ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ πέτυχαν σπουδαίες νίκες στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, ενώ στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών η Ε.Ν. Αθήνέου ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών η SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ διατήρησε το αήττητό της, παίρνοντας την τρίτη σερί νίκη της, κερδίζοντας στο ντέρμπι της αγωνιστικής με 33-27 τον Παρνασσό, τον οποίο υποχρέωσε στους πρώτους του χαμένους βαθμούς. Για λογαριασμό της ομάδας του Στροβόλου εννέα τέρματα σημείωσαν οι Dario Raguz και Adel Rastoder.

Ο Παρνασσός πλέον ισοβαθμεί, στους έξι βαθμούς, με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Sabbianco Ανόρθωση, με 29-25, έπειτα από μία σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Αμμοχώστου, που δέχθηκε την πρώτη της ήττα στην τρέχουσα περίοδο, ήταν μπροστά στο σκορ με 16-13. Για λογαριασμό της Ομόνοιας 29ης Μαΐου οκτώ τέρματα σκόραρε ο Στάθης Κεσίδης.

Στους έξι βαθμούς βρίσκεται και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που πήρε την τρίτη του νίκη, κερδίζοντας εντός έδρας με 43-17 (ημίχρονο 25-09) τον Προοδευτικό, έχοντας πρώτο σκόρερ με οκτώ τέρματα τον Παναγιώτη Μανασάκη. Πρώτη επιτυχία για τον ΤΜS Απόλλων με 33-27 (ημίχρονο 18-14) επί του ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τηλέμαχο Νάκο, ο οποίος έστειλε 17 φορές τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Κορυφή η Ε.Ν. Αθηένου

Στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών, για την 5η αγωνιστική, νικήτρια του ντέρμπι αναδείχθηκε η Ε.Ν. Αθηένου επικρατώντας μετά από ένα φοβερό παιχνίδι με 24-23 (ημίχρονο 12-10), εκτός έδρας τις Ladies Handball Strovolou. Το σκορ κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ της Μάγδας Παπά που με 11 τέρματα ήταν και η πρώτη σκόρερ της νικήτριας. Περισσότερα τέρματα στο παιχνίδι και συγκεκριμένα 12 πέτυχε η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου.

Στους έξι βαθμούς έφθασε ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς κερδίζοντας εκτός έδρας με 46-16 (ημίχρονο 21-7) τον ΑΟ Αραδίππου, έχοντας πρώτη σκόρερ την Emma Tachon με 15 τέρματα, ενώ την ακολούθησε με 13 η Άντρια Αντωνίου. Ο Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου κατέγραψε δεύτερη νίκη, με διπλό με 31-28 επί των CyView Λατσιών, σε ένα παιχνίδι που το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο 13-13. Για την νικήτρια πρώτη σκόρερ ήταν η Μαρίνα Πλύτα με οκτώ τέρματα, όσα πέτυχε για τους γηπεδούχους η Στέλλα Χαρίκλεια Ανδρέου.

ALLWYN A N ΔΡΩΝ

Πρόγραμμα – 5η αγωνιστική

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Προοδευτικός 43-17

TMS Απόλλων Λεμεσού - ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς 33-27

SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ. - Παρνασσός 33-27

Sabbianco Ανόρθωση - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου 25-29

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγ.)

1. SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ 7

2. Παρνασσός 6

3. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 6

4. ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου 6

5. Sabbianco Ανόρθωση 5

6. TMS Απόλλων Λεμεσού 2

7. ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς 0

8. Προοδευτικός 0

ALLWYN ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αποτελέσματα – 5η αγωνιστική

Ladies Handball Strovolou - Ε.Ν. Αθηένου 23-24

CyView Λατσιά - Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 28-31

ΑΟ Αραδίππου - ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 16-46

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγ.)

1. Ε.Ν. Αθηένου 8

2. Ladies Handball Strovolou 6

3. ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 6

4. Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 4

5. CyView Λατσιά 0

6. ΑΟ Αραδίππου 0