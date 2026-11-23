Εκτός του ντέρμπι της Ομόνοιας με τον ΑΠΟΕΛ, το περασμένο Σάββατο (21/11), έμεινε ο Μαγιαμπέλα, ο οποίος αν και ήταν κανονικά στην αποστολή του παιχνιδιού, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα γνωστοποιήθηκε ότι είχε νιώσει ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση των πρασίνων.

Πλέον, υπάρχει αμφιβολία κατά πόσον ο Μαγιαμπέλα θα υπολογίζεται από τον Χένινγκ Μπεργκ στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (26/11) με τη Γιουβέντους στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, θα περάσει από τις εξετάσεις και θα φανεί κατά πόσον θα χρειαστεί να μείνει εκτός.

Από εκεί και πέρα, ο Χρίστου ακολουθεί μία θεραπεία προκειμένου να προετοιμαστεί για επέμβαση. Οι ιθύνοντες των πρασίνων ευελπιστούν μέχρι τον Ιανουάριο ο Κύπριος ποδοσφαιριστής να είναι σε θέση να επανέλθει στη δράση.

Σημειώνεται ότι η αποστολή της Ομόνοιας θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης για την Ιταλία ενόψει του παιχνιδιού με την Γιουβέντους, ενώ η επιστροφή είναι ορισμένη για την Παρασκευή το βράδυ, ώστε να στρέψει την προσοχή για τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα (30/11, εκτός).