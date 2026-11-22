Με κουβέντα για τον Παναγιώτη Ανδρέου άρχισε τη συνέντευξή του στην εκπομπή Goal N Roll της Cytavision o Ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος.

Με αφορμή φανέλα που δίνεται ως δώρο από την εκπομπή, ρωτήθηκε για τα σενάρια που ακούγονται το τελευταίο διάστημα για το γεγονός ότι ο Ανδρέου, όπως και ο Ζάνος Σάββα και Παντελής Κονομής είναι στο «μάτι» σκάουτερ.

Όπως υποστήριξε είχε επικοινωνήσει ομάδα από την Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι για τον παίκτη. Σε ερώτηση εάν η ομάδα προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, απάντησε «και από την Αθήνα».

Πάντως, επισήμανε ότι ενδεχόμενη μεταγραφή του θα βοηθήσει και τον ποδοσφαιριστή.