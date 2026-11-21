Η πιο πάνω φωτογραφία που δείχνει τον Χένινγκ Μπεργκ να κάνει… γελάκι, είναι η στιγμή που ο προπονητής της Ομόνοιας ρίχνει… σπόντα για τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ.

Ο Νορβηγός προπονητής στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι της Λευκωσίας, έκανε λόγο για τις μεταγραφές των γαλαζοκιτρίνων.

«Έχουν καλύτερη ομάδα φέτος από πέρσι. Έκαναν εννέα μεταγραφές το καλοκαίρι» είπε, για να προσθέσει τη… σπόντα του: «Δεν ξέρω πως το έκαναν, αλλά το έκαναν και έχουν τόσους καλούς παίκτες».