Η νίκη της Ατλέτικο απέναντι στη Χετάφε (0-3) συνδυάστηκε με ένα ιστορικό ορόσημο για τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντινός προπονητής έφτασε τις 345 νίκες στη La Liga ξεπερνώντας τον θρύλο του συλλόγου, Λουίς Αραγονές.

Ο Σιμεόνε πέτυχε αυτό το κατόρθωμα έχοντας καθίσει στον πάγκο σε 567 αγώνες πρωταθλήματος, ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Αυτό σημαίνει ότι έχει κερδίσει το 60% των αγώνων πρωταθλήματος στους οποίους έχει προπονήσει την ομάδα.

Ο «Τσόλο» έχει κατακτήσει οκτώ τίτλους κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογό μας (δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ισπανίας, ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο Σούπερ Καπ Ευρώπης και δύο τίτλους Europa League) — δύο περισσότερους από τους έξι που είχε κατακτήσει ο Λουίς.

Με αυτό το ορόσημο, ο Αργεντινός προπονητής εδραιώνει ακόμη περισσότερο την κληρονομιά του στην ιστορία της La Liga και της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πηγή: sport-fm.gr