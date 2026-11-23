Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ένωση Νέων Ύψωνα υποδέχεται την Ανόρθωση στις 19:00, στο «Αμμόχωστος Επιστροφή», στο πλαίσιο της Cyprus League by Stoiximan. Οι δύο ομάδες διεκδικούν τη νίκη, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η επικράτηση της Ένωσης Νέων Ύψωνα προσφέρεται από τη Stoiximan στα 3.65, η ισοπαλία στα 3.00 και η νίκη της Ανόρθωσης στα 2.18.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Η συγκεκριμένη επιλογή επιβεβαιώνεται εφόσον το επιλεγμένο σκορ εμφανιστεί στη διάρκεια της αναμέτρησης, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.

Το ενδεχόμενο οι γηπεδούχοι να προηγηθούν με 1-0 προσφέρεται στα 2.32, ενώ το 0-1 υπέρ της Ανόρθωσης βρίσκεται στο 1.78. Η επιλογή να διαμορφωθεί το 1-1 σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα προσφέρεται στα 2.27.

Στην ίδια αγορά, το 2-0 βρίσκεται στα 6.60 και το 2-1 στα 5.10. Το 0-2 προσφέρεται στα 3.75 και το 1-2 στα 3.85, ενώ οι επιλογές να εμφανιστούν τα ισόπαλα σκορ 2-2 και 3-3 βρίσκονται στα 6.70 και στα 32.00 αντίστοιχα.

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