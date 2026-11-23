Ήταν δεδομένο εξ αρχής ότι θα ήταν και πάλι μια δύσκολη χρονιά για την Ανόρθωση. Με μόλις έξι βαθμούς στο σακούλι, έπειτα από έξι αγώνες, οι φίλοι της ομάδας της Αμμοχώστου νιώθουν εκ νέου ότι υπάρχει η απειλή για εμπλοκή σε υποθέσεις υποβιβασμού.

Προς αποφυγήν τέτοιων σεναρίων, είναι σημαντικό για το συγκρότημα του Μπαράκ Ιτζχάκι, η τριάδα των αγώνων που ακολουθεί απέναντι σε ομάδες που έχουν πρωτίστως στόχο, να αποφύγουν τη διαβάθμιση. Αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι (23/11, 19:00) με την Krasava E.N.Y. στο στάδιο «Αμμόχωστος-Επιστροφή». Η ομάδα του Ύψωνα είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έναν βαθμό πίσω από την «Κυρία».

Μετά τον αγώνα με την Krasava E.N.Y η Ανόρθωση θα φιλοξενήσει την Καρμιώτισσα με την οποία έχει τους ίδιους βαθμούς, ενώ έπειτα θα πάει στο ΓΣΠ να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, που αυτή τη στιγμή υπερέχει κατά εννέα βαθμούς. Σημειώνεται ότι οι κυανόλευκοι θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον α' γύρο της κανονικής περιόδου με εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην εκ των πρωτοπόρων του πρωταθλήματος, ΑΕΚ.