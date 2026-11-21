Μετά το ντέρμπι των «αιωνίων» ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, τράβηξε την προσοχή ο τρόπος που θέλησε ο προπονητής των πρασίνων, Χένινγκ Μπεργκ, να σχολιάσει το γεγονός ότι οι γαλαζοκιτρίνοι είναι καλύτεροι από την περσινή σεζόν.

Κάνοντας ένα μικρό γελάκι... αναρωτήθηκε για τις μεταγραφές των γαλαζοκιτρίνων (διαβάστε ΕΔΩ), λέγοντας: «Έχουν καλύτερη ομάδα φέτος από πέρσι. Έκαναν εννέα μεταγραφές το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πως το έκαναν, αλλά το έκαναν και έχουν τόσους καλούς παίκτες».

Λίγο αργότερα ήρθε η απάντηση από τους γαλαζοκιτρίνους (διαβάστε ΕΔΩ), κάνοντας λόγο για μεταγραφές από το πάνω ράφι, «πιο πάνω από το επίπεδο της δήλωσής του», στέλνοντας του και μήνυμα στα νορβηγικά.

Πιάνοντας από τη φράση «πάνω ράφι» ο Σάββας Λιασής, ο άνθρωπος που ηγείται του επενδυτικού σχήματος που είναι πολύ κοντά να αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ, έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό στην κερκίδα των οπαδών της ομάδας του.