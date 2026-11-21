Μετά τα όσα ανάφερε (διαβάστε ΕΔΩ) ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ σχετικά με τις μεταγραφές των γαλαζοκιτρίνων, ήρθε η αντίδραση.

Σε ανάρτησή του ο ΑΠΟΕΛ απαντάει στην… μπηχτή που άφησε ο Νορβηγός προπονητής.

«Αγαπητέ κύριε Μπεργκ, να λύσουμε την απορία σου. Κάναμε τις μεταγραφές μας, από το πάνω ράφι. Σαφώς πολύ πιο πάνω από το επίπεδο της δήλωσης του» γράφει αρχικά το ποστάρισμα του ΑΠΟΕΛ, το οποίο συμπληρώνεται με άλλες δυο προτάσεις στα νορβηγικά: «Litt verdighet, herr Berg. Lær deg å vise respekt for motstanderen din».

Αυτά σημαίνουν: «Λίγη αξιοπρέπεια, κύριε Berg. Μάθετε να δείχνετε σεβασμό στον αντίπαλό σας.»