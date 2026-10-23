Τίποτα για τον εαυτό του!

Ιστορικής σημασίας ήταν το τέρμα που πέτυχε ο Ανδρόνικος Κακουλλής, ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 1-1 (1-4 το τελικό σκορ) τη Μπενφίκα για λογαριασμό της Ομόνοιας.

Με αυτό ο Κύπριος επιθετικός ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ της Ομόνοιας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς έφθασε τα 11 τέρματα και ισοφάρισε τους Ράουφμαν και Σεμέδο.

Την επόμενη ημέρα της ιστορικής στιγμής για τον ίδιο, ο Κύπριος ποδοσφαιριστής μεταφέρει το νόημα ενός ομαδικού αθλήματος.

Χωρίς να κάνει καθόλου αναφορά στο δικό του επίτευγμα, τονίζει την ομαδική προσπάθεια , ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη.

«Ευχαριστούμε το κόσμο μας για την στήριξη εχθές δεν ήρθε ένα θετικό αποτέλεσμα αλλά συνεχίζουμε πιο δυνατα για την συνέχεια» έγραψε.