«Θα είναι αδύνατο για τους νέους παίκτες να παραμείνουν στην κορυφή, τόσο πολύ καιρό όσο εμείς»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησε από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την Μπαρτσελόνα, ώστε στο τελευταίο στάδιο της καριέρας του να βιώσει την εμπειρία του MLS φορώντας τη φανέλα των Σικάγο Φάιρ.

Ο Πολωνός σταρ στις πρώτες του 19 συμμετοχές μετράει επτά γκολ και τρεις ασίστ και σε συνέντευξη που παραχώρησε στάθηκε στο πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Έτσι, εξήγησε τους λόγους που μοιάζει αδύνατο οι παίκτες του σήμερα να παραμείνουν για μεγάλο διάστημα στην κορυφή, διότι ξεκινούν από πολύ νωρίς και οι επιτυχίες έρχονται γρηγορότερα:

«Στο μέλλον, θα είναι αδύνατο για τους παίκτες να παραμένουν στην κορυφή τόσο πολύ καιρό όσο εμείς. Στη δική μας γενιά, χρειαζόμασταν χρόνο και υπομονή για να πετύχουμε κάτι. Αλλά με αυτή τη γενιά των νεαρών, όλα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα και όλα τους συμβαίνουν πολύ γρήγορα.

Θα τους είναι δύσκολο να παραμείνουν στην κορυφή για μεγάλο διάστημα, επειδή ξεκίνησαν σε πολύ μικρότερη ηλικία. Και στο τέλος, είναι άνθρωποι. Δεν είναι ψυχικό, είναι σωματική εξάντληση. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε κορυφαίο επίπεδο για τόσα πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεβαντόφσκι.

Πηγή: sport-fm.gr