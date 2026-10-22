Τη... βρίσκει στα ευρωπαϊκά

Το τέταρτο του γκολ με τη φανέλα της Πάφου σκόραρε ο Μπίελ ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 για την Πάφο στο 76ο λεπτό του αγώνα με τη Ρίγα.

Το εντυπωσιακό με τον Βραζιλιάνο άσο της παφιακής ομάδας είναι ότι όλα του τα γκολ έχουν επιτευχθεί στα ευρωπαϊκά ματς της Πάφου (δύο στα προκριματικά του Europa League με Χάιντουκ και Σάλτσμπουργκ, δύο στα ισάριθμα ματς της League Phase του Conference League με Αταλάντα και Ρίγα).

Την ίδια ώρα, παραμένει άσφαιρος στα τέσσερα ματς πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί.