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Ο Al-Attiyah ταχύτερος στα προκριματικά του Ράλλυ Κύπρος 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Tα πρώτα αποτελέσματα από το 52ο Ράλλυ Κύπρος

Οι Nasser Al-Attiyah/ Candido Carrera (Skoda Fabia) σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο στα προκριματικά του 52ου Ράλλυ Κύπρος που διεξήχθησαν το πρωί της Παρασκευής (23/10) στο Τσέρι. Έτσι, θα εκκινήσουν από την καλύτερη θέση, στο πρώτο σκέλος του Σάββατο (24/10) και δεν θα «σκουπίζουν» τον δρόμο για τους υπόλοιπους. Δεύτερο χρόνο σημείωσαν οι Γαλαταριώτης / Ιωάννου (Skoda Fabia). Τρίτο χρόνο είχαν οι Abdullah Al-Rawahi / Sebastian Sergui (Skoda Fabia) για να ακολουθήσουν οι Bakhashab / Matar (Skoda Fabia). Πέμπτο χρόνο είχαν οι Γιάγκου / Νικολάου (Hyundai i20) και έκτο οι Sukuroglu / Topcuoslu (Volskwagen Polo).

Ακολούθησαν οι K. Al-Attiyah / Chehab (Ford Fiesta), Προδρόμου / Επισκόπου (Mitsubishi Lancer Evo X) και Κ. Λαός / Στυλιανού (Mitsubishi Lancer Evo X).

Στις 18:00 θα δοθεί η εκκίνηση από την Πλατεία Ευρώπης, στη Λάρνακα.

Συμμετέχουν 30 πληρώματα εκπροσωπώντας την Κύπρο καθώς επίσης και Κατάρ, Ισπανία, Ρουμανία, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Λίβανο.

Το Σάββατο (24/10) θα διεξαχθεί το πρώτο σκέλος με τις ορεινές ειδικές διαδρομές σε Άγιο Επιφάνιο, Καπουρά και Ασίνου, που θα περαστούν πρωί και απόγευμα. 

Το Σέρβις Παρκ βρίσκεται παρά το Mall of Cyprus, έναντι του showroom της E-CARS και είναι ανοικτό για το κοινό.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου

 

09:33  Ε.Δ. 1           Άγιος Επιφάνιος (14.42χλμ)

 

10:31  Ε.Δ. 2           Καπουράς (19.99χλμ)

 

11:29  Ε.Δ. 3           Κούρδαλι (21.22χλμ)

 

14:42  Ε.Δ. 4           Άγιος Επιφάνιος 2 (14.42χλμ)

 

15:40  Ε.Δ. 5           Καπουράς 2 (19.99χλμ)

 

16:38  Ε.Δ. 6           Κούρδαλι 2 (21.22χλμ)

 

Χορηγοί του 52ου διεθνούς Ράλλυ Κύπρος είναι η Psaltis Auto Parts, ENEOS Motor Oil και INEOS Grenadier και υποστηρικτές η ANCO Catering Equipment, AP Group of Companies, Φυσικό Νερό Πηγής ΦΑΡΜΑΚΑΣ και STOP FIRE.

Ο Δήμος Λάρνακας φιλοξενεί τις επίσημες τελετές του αγώνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα, χάρτες και περισσότερες πληροφορίες στο www.cyprusrally.com.cy.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

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