Αγαπήθηκε ο Αγκουιάρ και αποθεώθηκε

Πέρασε όμορφες στιγμές με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Ο Μπρούνο Αγκουιάρ ήταν από τους αγαπητούς παίκτες και ευτύχησε τη σεζόν 2009-10 να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα με το τριφύλλι. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα της Ομόνοιας 82 φορές, σκοράροντας και έξι γκολ.

Κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2016, έχοντας διαγράψει τη δική του σπουδαία καριέρα και με την Μπενφίκα.

Ήταν λογικό επόμενο να αποθεωθεί, όταν περπατούσε για να μιλήσει στα ΜΜΕ της Πορτογαλίας πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Ομόνοιας με τους «Αετούς».