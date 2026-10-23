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Ο Νάνο έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στα κύπελλα Ευρώπης

ΓΗΠΕΔΟ

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Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας του

Ο Μαριάνο Γκονζάλεζ Μαρότο, γνωστός ως Νάνο, έγραψε χθες Ιστορία στα κύπελλα Ευρώπης. Σύμφωνα με την UEFA ο 41χρονος Ισπανός αριστερός μπακ βρήκε δίχτυα στο ματς της Λίνκολν από το Γιβραλτάρ στην εντός έδρας ήττα κόντρα στην Τβέντε (4-1), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, και έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις

Σε ηλικία 41 ετών και 360 ημερών ξεπέρασε τον συμπατριώτη του, Χοακίν, ο οποίος κατείχε μέχρι πρότινος το σχετικό ρεκόρ, έχοντας σκοράρει σε αγώνα του Europa League σε ηλικία 41 ετών και 56 ημερών, με τη φανέλα της Μπέτις.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό (2013-2016) έχοντας 87 συμμετοχές και τρία γκολ, κατέρριψε το ρεκόρ του Χοακίν και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους μετά τη λήξη του αγώνα.

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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