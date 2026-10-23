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33 χρόνια από τον θάνατο του Ηλία Πούλλου

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ανακοίνωση της Ομόνοιας για μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ομόνοιας

Πέρασαν 33 χρόνια από τον θάνατο του Ηλία Πούλλου, μία από τις σημαντικές μορφές στην ιστορία της Ομόνοιας.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Συμπληρώθηκαν σήμερα 33 χρόνια από τον θάνατο του Ηλία Πούλλου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του Συλλόγου μας. Στις 23 Οκτωβρίου 1993 έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του από το Οίκημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ο Ηλίας Πούλλος αν και έφυγε νέος, σε ηλικία μόλις 48 ετών, πρόλαβε και άφησε πίσω του ανεκτίμητο έργο. Κατείχε από το 1990 μέχρι την ημέρα του θανάτου του το πόστο του Αντιπροέδρου του Σωματείου και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να δημιουργήσει η ΟΜΟΝΟΙΑ το δικό της προπονητικό κέντρο.

Ήταν ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη δημιουργία ένας σύγχρονου αθλητικού κέντρου και με τη δράση του συνέβαλε στο να γίνει το όνειρο πραγματικότητα το 1988-89. Αυτός ήταν και ο λόγος που μετά τον θάνατο του Ηλία Πούλλου το αθλητικό κέντρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πήρε το όνομά του, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα.

Γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1945. Το 1968 περάτωσε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο “Πατρίς Λουμούμπα” της Μόσχας, παίρνοντας το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού και το 1974 εκλέχθηκε ως μέλος του ΔΣ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ήταν ένας ικανότατος και χαρισματικός παράγοντας, ιδιαίτερα αγαπητός όχι μόνο στην οικογένεια της ομάδας μας, αλλά ευρύτερα στο χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου.

Αιωνία του η μνήμη!

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

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