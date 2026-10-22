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Η βαρύτερη μετά από μια πενταετία

ΓΗΠΕΔΟ

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Από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν δέχθηκε ήττα με το ίδιο σκορ στο ΓΣΠ

Δεν μπορεί να κριθεί αυστηρά η Ομόνοια για τη βαριά (4-1) ήττα από την Μπενφίκα στο ΓΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την ποιότητα του αντιπάλου της.

Ωστόσο, είναι γεγονός πως η τεσσάρα από τους «αετούς», συνιστά τη βαρύτερη ευρωπαϊκή ήττα των πρασίνων εδώ και μία πενταετία.

Συγκεκριμένα, η Ομόνοια έχει να δεχθεί τόσα γκολ σε ευρωπαϊκό αγώνα από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν δέχθηκε ήττα με το ίδιο σκορ (4-1), επίσης στο ΓΣΠ, από την Καραμπάχ. Ο αγώνας είχε γίνει στις 30/9 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Conference League. Ήταν η πρώτη έκδοση της διοργάνωσης, με το τριφύλλι να τερματίζει στην τρίτη θέση του ομίλου (με Βασιλεία, Καραμπάχ, Καϊράτ) με τέσσερις βαθμούς (0-4-2).

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