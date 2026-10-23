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To έκανε κι αυτό ο… τεράστιος Παυλίδης μετά την Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Άφησε κάτι στην Κύπρο ο Ελλαδίτης επιθετικός για να πάει για καλό σκοπό

Μεγάλος παίκτης το ξέραμε ότι ήταν και μας το επιβεβαιώνει κάθε φορά. Άριστος χαρακτήρας λέγεται ότι είναι, κάτι που το έδειξε με την αντίδρασή του όταν σκόραρε σε βάρος της Ομόνοιας (διαβάστε ΕΔΩ).

Ο Ελλαδίτης επιθετικός μας έδωσε άλλη μία αφορμή για να το δούμε θετικά!

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Charity Idols» έδωσε τη φανέλα του για να τεθεί σε δημοπρασία με σκοπό να στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο του Charity Idols Κύπρου

Η ανακοίνωση:

Ο Βαγγέλης Παυλίδης απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το μεγαλείο ενός αθλητή δεν μετριέται μόνο με τα γκολ του, αλλά και με το ήθος και την ανθρωπιά του!

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα, στη χθεσινή (22/10) αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνοια στο ΓΣΠ, για το UEFA Europa League, βρήκε δίχτυα, ωστόσο επέλεξε να μην πανηγυρίσει, δείχνοντας τον σεβασμό του προς τους Κύπριους φιλάθλους.

Όπως εξήγησε μετά τον αγώνα, η ζεστασιά και η αγάπη που εισέπραξε από τους ανθρώπους στην Κύπρο ήταν ο λόγος που δεν πανηγύρισε, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία της βραδιάς, καθώς όπως είπε ήταν το πρώτο του επίσημο παιχνίδι σε ελληνικό έδαφος.

Ο σπουδαίος Έλληνας επιθετικός φρόντισε να φέρει μαζί του και ένα πολύτιμο δώρο, με σκοπό να στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο του Charity Idols Κύπρου!

Συγκεκριμένα, έπειτα από συνεννόηση με το Charity Idols Ελλάδος, ο Παυλίδης είχε μεριμνήσει να συμπεριλάβει στις αποσκευές του μία προσωπική, φορεμένη φανέλα του από το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, προκειμένου να την προσφέρει ως δώρο στο Charity Idols Κύπρου.

Η φανέλα θα τεθεί μέσω της πλατφόρμας charityidols.com, σε φιλανθρωπική δημοπρασία τον Δεκέμβριο, κατά την εορταστική περίοδο.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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