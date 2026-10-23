Αντονέλι: «Απίθανο να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής την Κυριακή»

Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι (Mercedes), πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, δήλωσε ότι «είναι απίθανο» να κατακτήσει τον τίτλο αυτό το Σαββατοκύριακο στο Γκραν Πρι των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα διεξαχθεί στο Οστιν του Τέξας.

Για να εξασφαλίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, ο 20χρονος οδηγός πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την Κυριακή στην πίστα του Τέξας και να ελπίζει ότι ο Βρετανός συναθλητής του, Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), δεν θα τερματίσει στην πρώτη οκτάδα. Επιπλέον, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) πρέπει επίσης να τερματίσει εκτός της πρώτης τετράδας. «Αυτό θα ήταν αρκετά τρελό, γι' αυτό και δεν πρόκειται να το σκεφτώ. Οι αντίπαλοί μου θα πρέπει να έχουν καταστροφική απόδοση για να γίνω πρωταθλητής. Θα πρέπει να έχω ένα τέλειο Σαββατοκύριακο και οι άλλοι θα πρέπει να έχουν κακά αποτελέσματα, κάτι που είναι απίθανο», εξήγησε ο Αντονέλι σε συνέντευξη Τύπου.

«Προφανώς, τα πάντα μπορούν να συμβούν και είναι τρελό και μόνο να το σκέφτομαι. Αλλά είχαμε μια συνάντηση σήμερα το πρωί και το μότο ήταν «διασκεδάστε». Διατηρώ την ίδια νοοτροπία που είχα όλο το χρόνο: να συμμετέχω στους αγώνες έναν κάθε φορά, να προσπαθώ να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε ο νεαρός οδηγός.

Όταν ρωτήθηκε τι θα σήμαινε για αυτόν η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου, ο Αντονέλι απάντησε ότι «θα ήταν ένα όνειρο»: «Είναι κάτι που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Το να βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω, να συνεχίσω να πιέζω για να κερδίσω γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οπότε θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τη δουλειά και μετά θα μπορέσω να την απολαύσω».

Εάν κερδίσει, ο Αντονέλι θα γίνει ο τρίτος Ιταλός που θα φτάσει στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά τον Τζουζέπε Φαρίνα (1950) και τον Αλμπέρτο ​Ασκάρι (1952, 1953).

Ο οδηγός της Mercedes θα μπορούσε έτσι να τερματίσει μια 73χρονη «ξηρασία» για την Ιταλία, που είχε κερδίσει τρεις από τους τέσσερις πρώτους παγκόσμιους τίτλους πριν από μια μακρά περίοδο απουσίας από την κορυφή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ