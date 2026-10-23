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Η ασιατική συνομοσπονδία στηρίζει την επανεκλογή του Ινφαντίνο

ΓΗΠΕΔΟ

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Tάσσεται υπέρ του νυν προέδρου της FIFA η ασιατική ομοσπονδία

Η ασιατική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αποφάσισε να στηρίξει την επανεκλογή του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν το 2027. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της AFC, Σεϊχης Σαλμάν μπεν Ιμπραϊμ αλ Καλίφα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής στο Τόκιο.

«Υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα του κ. Ινφαντίνο για να συνεχίσει το έργο του στην προεδρία της FIFA. Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του είναι δεδομένη», δήλωσε σχετικά μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Ο Ινφαντίνο έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες σφοδρή κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε καταστάσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, όπως η ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού, Φολαρίν Μπαλογκούν. 

Κυρίως, όμως, ο Ελβετός παράγοντας βρέθηκε στο «στόχαστρο» λόγω του σχεδίου παραχώρησης σε ιδιώτες μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο παρουσιάστηκε και αποσύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα, εξαιτίας των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε. 

 

Η UEFA και η CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική) έχουν ταχθεί υπέρ μίας αλλαγής στην ηγεσία της διεθνούς συνομοσπονδίας, ενώ η CONMEBOL (Νότια Αμερική), η CAF (Αφρική) και πλέον η AFC (Ασία) στηρίζουν τον Ινφαντίνο. 

 

Προς το παρόν, πάντως, ο Ελβετός παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία στις αρχαιρεσίες της FIFA, που είναι προγραμματισμένες για τις 18 Μαρτίου 2027 στο Μαρόκο και συγκεκριμένα στο Ραμπάτ.

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