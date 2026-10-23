Δικηγόρος Τσαρούχα-Κορομηλά: «Δεν έχουν διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη, είναι άνθρωποι καθαροί»

Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες. Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν (Λιόλιος, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδης, Κορομηλάς και Μαυραγάνης).

Ο δικηγόρος της Βάσως Τσαρούχα και του Ηλία Κορομηλά, Άγγελος Πεπόνης μίλησε στο ERT news και τόνισε πως οι εντολείς του είναι άνθρωποι καθαροί.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο ΕΡΤnews:

«Εμείς ως συνήγοροι ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να αναφερθούμε στο περιεχόμενο της δικογραφίας. Η υπόθεση είναι σοβαρή και θέλω να τηρηθεί η μυστικότητα της ανάκρισης. Οι δύο εντολείς μου με διαφορετικές ιδιότητες, η μία είναι ενεργή διαιτητής και στα ελληνικά πρωταθλήματα, και στην Ευρωλίγκα, και στις διεθνείς διοργανώσεις, καταξιωμένη, αναγνωρίσιμη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κύριος Κορομηλάς δεν είναι πλέον ενεργός διαιτητής, ήταν σε ένα διοικητικό πόστο από το 2024 με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθήκοντα διοικητικής φύσεως στο συγκεκριμένο κομμάτι, όχι στην διοίκηση της ΕΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο καθένας με την ιδιότητά του αυτή εμφανίζεται να έχει κάνει πράγματα τα οποία ουδείς από τους δύο τα αποδέχεται, κατηγορηματικά τα αρνούνται. Δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο κατά την θέση των εντολέων μου, δεν είχαν λόγο, ούτε θα είχαν σκέψη καν να χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο και βέβαια επειδή αναφέρθηκαν και κάποια πράγματα που δημοσιοποιήθηκαν, το σχόλιό μου είναι το εξής: όντως η αθλητική νομοθεσία έχει αυτή την δυνατότητα, να πηγαίνει κάποιος να καταγγέλει κάτι και στη συνέχεια να μην διώκεται ή να μην τιμωρείται. Αυτό ως δυνατότητα, ενώ ξεκινάει ως βοηθητικό για να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί κάτι, το θέμα είναι να δούμε αν καταντάει παραπλανητικό. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να πάει να πει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, δεν είναι αξιόπιστο ή να το διαστρεβλώσει και μετά να εμφανίσει ότι εγώ δεν τιμωρούμαι, δεν διώκομαι και πήγα και το είπα».

Για τις πληροφορίες για μηνύματα, συναντήσεις και επαφές ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες ομάδες: «Αυτές οι πληροφορίες σε υποθετικό επίπεδο να κάνω ένα σχόλιο λογικής. Όταν έχουμε καταγγελία ή αναφορά για συναντήσεις και επικοινωνίες, όταν το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται, καταγγέλεται ή εμφανίζεται να συμμετέχει σε μία επικοινωνία, το αρνείται, δε συμμετείχε ή μαθαίνει ότι λέγονται πράγματα για εκείνον τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τι άλλο να πει κάποιος πέρα του ότι δεν ισχύει; Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Για αυτό και σε οποιαδήποτε δικογραφία, σε οποιαδήποτε υπόθεση οποιοσδήποτε νομικός στηρίζεται σε αφηγήσεις ή απλά επικοινωνίες θα έλεγε ότι είναι σημαντικό, ένα στοιχείο ιδιαίτερης αξίας ή μειωμένης αξίας; Αυτό είναι το ένα επίπεδο και επειδή εξακολουθώ να μην μπορώ να πω κάτι για την δικογραφία, θέλω να πω κάτι άλλο. Και οι δύο εντολείς μου σε πολύ προγενέστερο χρονικό διάστημα των ενταλμάτων συλλήψεως είχαν ανθρώπους οι οποίοι ανεξήγητα σε έναν βωμό εξυπηρέτησης συμφερόντων οικονομικής φύσεως στον χώρο του αθλητισμού είχαν και οι δύο αντιμετωπίσει ενέργειες συγκεκριμένες, οι οποίες τους προβλημάτιζαν από πού προέρχονται και γιατί συμβαίνουν και για τις οποίες είχαν ανταπαντήσει με άλλες νομικές ενέργειες, οι οποίες έχουν ευδοκιμήσει ή είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται αυτή η υπόθεση, βγαίνουν τα εντάλματα σύλληψης, ο οποίος το αντιλαμβάνεται όπως το λέω το αντιλαμβάνεται, και παράλληλα το λέω και αυτό επειδή έχει σημασία, δύο μέρες έχουν που βγήκαν τα εντάλματα σύλληψης, πέντε και έξι μέρες πριν, προαναγγέλλονται σε Μέσα και προαναγγέλλονται από φυσικά πρόσωπα συγκεκριμένα τι θα συμβεί στον χώρο του αθλητισμού. Αυτό πώς το ακούει κάποιος; Το πρώτο πράγμα που ακούει κάποιος που πρέπει να μαθαίνει για μία υπόθεση είναι από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι το μαθαίνουν από τους Εισαγγελείς και από τα δικαστήρια. Όχι κάποιος να βγαίνει και να το προαναγγέλει. Αυτό είναι ενδεικτικό απόλυτα του τι έχει συμβεί στην υπόθεση αυτή. Δεν μπορώ να το διατυπώσω αλλιώς, είναι σαφές».

Για το αν υπάρχουν μηνύματα: «Απαντώντας στο αν υπάρχουν μηνύματα, απαντάω στο περιεχόμενο της δικογραφίας. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αλλά λέω αυτό που καλύπτει όποιο ερώτημα μηνυμάτων, επικοινωνιών. Δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Είναι διαυγείς, είναι άνθρωποι καθαροί, είναι άνθρωποι νόμιμοι, άνθρωποι που δεν έχουν διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη».

Για το αν εννοεί ότι είναι μια σκευωρία: «Αυτός είναι ο ουσιώδης ισχυρισμός και είναι ισχυρισμός που θα αποδείξουμε με τα μέσα που θα συλλέξουμε και με τα μέσα που ήδη έχουμε από προγενέστερους χρόνους από τα εντάλματα σύλληψης. Όλο αυτό το υλικό στην ανάκριση θα το αναδείξουμε και θα το τεκμηριώσουμε».

Για το αν έχει στα χέρια του την δικογραφία: «Την έχουμε πάρει. Είμαστε σε διαδικασία μελέτης, είναι ογκώδεις οι διαδικασίες αυτές όπως ξέρετε, αλλά ανεξαρτήτως αυτού ως κόρη οφθαλμού τηρούμε όλοι οι συνήγοροι να μην αναφέρουμε πράγματα από εκεί, το καταλαβαίνετε».

Πηγή: gazzetta.gr