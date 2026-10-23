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To Ράλλυ Κύπρος αναδεικνύει τον Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Aρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή το 52ο διεθνές Ράλλυ Κύπρος, με τη συμμετοχή 30 πληρωμάτων από οκτώ χώρες

Με τη συμμετοχή 30 πληρωμάτων από οκτώ χώρες διεξάγεται το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου 2026 το 52ο διεθνές Ράλλυ Κύπρος, πέμπτος και τελευταίος γύρος του Πρωταθλήματος Ράλλυ Μέσης Ανατολής της FIA.

Ο εθνικός μας αγώνας, τον οποίο διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου από το 1970, θα κρίνει τον φετινό τίτλο του Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής. Τον τίτλο διεκδικούν ο πολυνίκης – με εννιά νίκες - του Ράλλυ Κύπρος Nasser Al-Attiyah από το Κατάρ, που έχει 70β και είναι 20 φορές Πρωταθλητής (τελευταία φορά το 2025) που θα οδηγήσει Skoda Fabia.

O 22χρονος Σαουδάραβας Hamza Bakhashab (66β) με Toyota Yaris. O Nasser Khalifa Al-Atya (61β) επίσης από το Κατάρ με Ford Fiesta και ο Πρωταθλητής του 2024 Abdullah Al-Rawahi (61β) από το Ομάν που οδηγεί Skoda Fabia.

Τη νίκη στον αγώνα διεκδικούν και τα πρωτοκλασάτα τοπικά πληρώματα, όπως ο πολυπρωταθλητής Σίμος Γαλαταριώτης (Skoda Fabia) και ο περσινός Πρωταθλητής Κύπρου Παναγιώτης Γιάγκου (Hyundai i20).

Στη Λάρνακα Εκκίνηση και Τερματισμός

H Πανηγυρική Εκκίνηση θα δοθεί στις 18:00 την Παρασκευή (23/10) από την Πλατεία Ευρώπης, στις Φοινικούδες, όπου θα γίνει και ο τερματισμός την Κυριακή (25/10) στις 17:00 και η στέψη του Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής για το 2026.

Το Σέρβις Παρκ βρίσκεται παρά το Mall of Cyprus, έναντι του showroom της E-CARS και είναι ανοικτό για το κοινό.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Την Πέμπτη (22/10) έγινε ο Τεχνικός Έλεγχος ενώ το πρωί της Παρασκευής (23/10) θα γίνουν στο Τσέρι τα επίσημα δοκιμαστικά αλλά και τα προκριματικά, από τα οποία θα προκύψει η σειρά εκκίνησης, στο πρώτο σκέλος του αγώνα. Το Σάββατο (24/10) θα διεξαχθούν οι ορεινές ειδικές διαδρομές σε Άγιο Επιφάνιο, Καπουρά και Ασίνου, που θα περαστούν πρωί και απόγευμα. Την Κυριακή (25/10) θα γίνουν οι ειδικές διαδρομές Δορυφορικού, Βαβατσινιάς και Σταυροβουνίου, παρά τα Πυργά. Το δεύτερο πέρασμα του Σταυροβουνίου (15:13) είναι και η Power Stage του αγώνα, που καλύπτει συνολικά 657.74χλμ, εκ των οποίων τα 183.92χλμ είναι οι 12 χωμάτινες ειδικές διαδρομές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου08:30  Δοκιμές                  Τσέρι

11:00  Προκριματικά Τσέρι

18:00  Εκκίνηση      Λάρνακα – Πλατεία Ευρώπης

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου09:33  Ε.Δ. 1           Άγιος Επιφάνιος (14.42χλμ)

10:31  Ε.Δ. 2           Καπουράς (19.99χλμ)

11:29  Ε.Δ. 3           Κούρδαλι (21.22χλμ)

14:42  Ε.Δ. 4           Άγιος Επιφάνιος 2 (14.42χλμ)

15:40  Ε.Δ. 5           Καπουράς 2 (19.99χλμ)

16:38  Ε.Δ. 6           Κούρδαλι 2 (21.22χλμ)

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου08:33  Ε.Δ. 7           Δορυφορικός (12.40χλμ)

09:26  Ε.Δ. 8           Βαβατσινιά (13.40χλμ)

10:29  Ε.Δ. 9           Σταυροβούνι (10.53χλμ)

12:57  Ε.Δ. 10         Δορυφορικός 2 (12.40χλμ)

13:50  Ε.Δ. 11         Βαβατσινιά 2 (13.40χλμ)

15:13  Ε.Δ. 12         Power Stage Σταυροβούνι (10.53χλ)

17:00  Τερματισμός Λάρνακα – Πλατεία Ευρώπης

 

Χορηγοί του 52ου διεθνούς Ράλλυ Κύπρος είναι η Psaltis Auto Parts, ENEOS Motor Oil και INEOS Grenadier και υποστηρικτές η ANCO Catering Equipment, AP Group of Companies, Φυσικό Νερό Πηγής ΦΑΡΜΑΚΑΣ και STOP FIRE.

Ο Δήμος Λάρνακας φιλοξενεί τις επίσημες τελετές του αγώνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα, χάρτες και περισσότερες πληροφορίες στο www.cyprusrally.com.cy.

Κατηγορίες

AUTO MOTO

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