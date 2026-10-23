To Ράλλυ Κύπρος αναδεικνύει τον Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής 2026

Με τη συμμετοχή 30 πληρωμάτων από οκτώ χώρες διεξάγεται το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου 2026 το 52ο διεθνές Ράλλυ Κύπρος, πέμπτος και τελευταίος γύρος του Πρωταθλήματος Ράλλυ Μέσης Ανατολής της FIA.

Ο εθνικός μας αγώνας, τον οποίο διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου από το 1970, θα κρίνει τον φετινό τίτλο του Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής. Τον τίτλο διεκδικούν ο πολυνίκης – με εννιά νίκες - του Ράλλυ Κύπρος Nasser Al-Attiyah από το Κατάρ, που έχει 70β και είναι 20 φορές Πρωταθλητής (τελευταία φορά το 2025) που θα οδηγήσει Skoda Fabia.

O 22χρονος Σαουδάραβας Hamza Bakhashab (66β) με Toyota Yaris. O Nasser Khalifa Al-Atya (61β) επίσης από το Κατάρ με Ford Fiesta και ο Πρωταθλητής του 2024 Abdullah Al-Rawahi (61β) από το Ομάν που οδηγεί Skoda Fabia.

Τη νίκη στον αγώνα διεκδικούν και τα πρωτοκλασάτα τοπικά πληρώματα, όπως ο πολυπρωταθλητής Σίμος Γαλαταριώτης (Skoda Fabia) και ο περσινός Πρωταθλητής Κύπρου Παναγιώτης Γιάγκου (Hyundai i20).

Στη Λάρνακα Εκκίνηση και Τερματισμός

H Πανηγυρική Εκκίνηση θα δοθεί στις 18:00 την Παρασκευή (23/10) από την Πλατεία Ευρώπης, στις Φοινικούδες, όπου θα γίνει και ο τερματισμός την Κυριακή (25/10) στις 17:00 και η στέψη του Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής για το 2026.

Το Σέρβις Παρκ βρίσκεται παρά το Mall of Cyprus, έναντι του showroom της E-CARS και είναι ανοικτό για το κοινό.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Την Πέμπτη (22/10) έγινε ο Τεχνικός Έλεγχος ενώ το πρωί της Παρασκευής (23/10) θα γίνουν στο Τσέρι τα επίσημα δοκιμαστικά αλλά και τα προκριματικά, από τα οποία θα προκύψει η σειρά εκκίνησης, στο πρώτο σκέλος του αγώνα. Το Σάββατο (24/10) θα διεξαχθούν οι ορεινές ειδικές διαδρομές σε Άγιο Επιφάνιο, Καπουρά και Ασίνου, που θα περαστούν πρωί και απόγευμα. Την Κυριακή (25/10) θα γίνουν οι ειδικές διαδρομές Δορυφορικού, Βαβατσινιάς και Σταυροβουνίου, παρά τα Πυργά. Το δεύτερο πέρασμα του Σταυροβουνίου (15:13) είναι και η Power Stage του αγώνα, που καλύπτει συνολικά 657.74χλμ, εκ των οποίων τα 183.92χλμ είναι οι 12 χωμάτινες ειδικές διαδρομές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου08:30 Δοκιμές Τσέρι

11:00 Προκριματικά Τσέρι

18:00 Εκκίνηση Λάρνακα – Πλατεία Ευρώπης

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου09:33 Ε.Δ. 1 Άγιος Επιφάνιος (14.42χλμ)

10:31 Ε.Δ. 2 Καπουράς (19.99χλμ)

11:29 Ε.Δ. 3 Κούρδαλι (21.22χλμ)

14:42 Ε.Δ. 4 Άγιος Επιφάνιος 2 (14.42χλμ)

15:40 Ε.Δ. 5 Καπουράς 2 (19.99χλμ)

16:38 Ε.Δ. 6 Κούρδαλι 2 (21.22χλμ)

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου08:33 Ε.Δ. 7 Δορυφορικός (12.40χλμ)

09:26 Ε.Δ. 8 Βαβατσινιά (13.40χλμ)

10:29 Ε.Δ. 9 Σταυροβούνι (10.53χλμ)

12:57 Ε.Δ. 10 Δορυφορικός 2 (12.40χλμ)

13:50 Ε.Δ. 11 Βαβατσινιά 2 (13.40χλμ)

15:13 Ε.Δ. 12 Power Stage Σταυροβούνι (10.53χλ)

17:00 Τερματισμός Λάρνακα – Πλατεία Ευρώπης

Χορηγοί του 52ου διεθνούς Ράλλυ Κύπρος είναι η Psaltis Auto Parts, ENEOS Motor Oil και INEOS Grenadier και υποστηρικτές η ANCO Catering Equipment, AP Group of Companies, Φυσικό Νερό Πηγής ΦΑΡΜΑΚΑΣ και STOP FIRE.

Ο Δήμος Λάρνακας φιλοξενεί τις επίσημες τελετές του αγώνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα, χάρτες και περισσότερες πληροφορίες στο www.cyprusrally.com.cy.