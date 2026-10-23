Αλλαγή διαιτητών την τελευταία στιγμή στον αγώνα που ερευνάται και έγινε στην Πάφο

Δύο Κύπριοι διαιτητές που είχαν οριστεί για τον ημιτελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ στην Πάφο αντικαταστάθηκαν την τελευταία στιγμή από Ελλαδίτες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ), Λούης Δημητρίου. Ο ίδιος τόνισε ότι η ΚΟΚ δεν εμπλέκεται στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ελλάδα.

Ο αγώνας, που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο, έληξε με νίκη των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών επί του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με 64-60. Η ομάδα της Πάτρας εκτέλεσε συνολικά 52 ελεύθερες βολές.

Το παιχνίδι είναι μεταξύ εκείνων που εξετάζει η ελληνική Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων καλαθόσφαιρας. Για την υπόθεση εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, ένα από τα οποία αφορά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.

«Εμείς ως Ομοσπονδία δεν εμπλεκόμαστε στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Δημητρίου.

Για το μαθητικό πρωτάθλημα νέων στην Πάφο και τον αγώνα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Πάτρας, ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη της διοργάνωσης ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. «Το μόνο που παρέχουμε είναι διαιτητές και γραμματεία, τίποτα άλλο», σημείωσε.

Όπως είπε, «στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διαιτητεύσουν δύο δικοί μας διαιτητές, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση και ορίστηκαν δύο Ελλαδίτες διαιτητές».

«Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, υπάρχουν τα βίντεο και οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε σκοπιμότητα», ανέφερε ο κ. Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΚ είπε ότι η εξέλιξη προκαλεί «πικρία», καθώς, όπως ανέφερε, επηρεάζει αφάνταστα την Ομοσπονδία, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με την Ελλάδα και ειδικά με την ΕΟΚ. «Αυτές οι εξελίξεις δεν χαροποιούν κανέναν και δεν τιμούν κανέναν. Όσον αφορά την Κυπριακή Ομοσπονδία, τονίζω ξανά ότι δεν εμπλέκεται σε αυτές τις καταστάσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν γνωρίζει κατά πόσο ο συγκεκριμένος σχολικός αγώνας περιλαμβανόταν σε πλατφόρμες στοιχηματισμού, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω. Είναι καθαρά για τα μόρια και τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουν τα Πανεπιστήμια».

Ο κ. Δημητρίου ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν επικοινώνησε με την ΚΟΚ για τις τελευταίες εξελίξεις. «Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί τώρα με τα δικά μας θέματα. Νομίζω ότι το θέμα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της, καθώς αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ