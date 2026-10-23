Σκάνδαλο μπάσκετ: «Συνεργάτης του Λιόλιου μου έδωσε 100χιλ»

Διαιτητής, ο οποίος σφύριξε στην αναμέτρηση του σχολικού πρωταθλήματος, της Αναγέννησης Πάτρας με το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης που φέρεται να ήταν χειραγωγημένη, κατέθεσε ως μάρτυρας πως έκανε ό,τι του ζητούσαν για να κερδίσει ορισμούς στην Α1. Ο ΣΚΑΪ έφερε στο φως της δημοσιότητας την μαρτυρία του εν λόγω διαιτητή.

«Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν, τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δυο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν εναντίον του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας ο οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς, γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα "ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί, δηλαδή να με βάλει στην Α1, δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση"» ανέφερε.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε ο ΣΚΑΙ, μάρτυρας της υπόθεσης φέρεται να έλαβε 100.000 ευρώ έπειτα από σχετική συμφωνία με τον Βαγγέλη Λιόλιο, τα οποία χρήματα του τα παρέδωσε σε σακούλες και τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες ένας συνεργάτης του.

«Μετά την ανακοίνωση με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα τον λόγο μου και μου είπε πως θα με ειδοποίησει στο επόμενο τριήμερο, πότε και από πού θα περάσω να πάρω τα 100.000 ευρώ που είχαμε συμφωνήσει. Συνάντησα έναν συνεργάτη του που μου παρέδωσε τα χρήματα σε μια σακούλα λέγοντάς μου "Τα χρήματα αυτά είναι για σένα, ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει". Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Μετά πήρα τον Λιόλιο για να τον ευχαριστήσω και αυτός με ευχαρίστησε επίσης».

Πηγή: sport-fm.gr