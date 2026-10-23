Πιο χαλαρό, αλλά με επικινδυνότητα!

Εξ αρχής ήταν δεδομένο ότι ο ΑΠΟΕΛ ήταν από τις ομάδες με τα δυσκολότερα προγράμματα στην αρχή του πρωταθλήματος.

To συγκρότημα της Λευκωσίας, βγάζοντας τέσσερις εκτός έδρας αναμετρήσεις, όλες με αντιπάλους με πρωταγωνιστικούς στόχους (ΑΕΚ ήττα, Ανόρθωση ήττα, Απόλλωνα ισοπαλία και Πάφος FC ισοπαλία) και με μόνο δύο εντός έδρας νίκες (ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα), έχει ενώπιόν του ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα. Φυσικά, τα παιχνίδια που ακολουθούν, με Ομόνοια 29ης Μαΐου στο ΓΣΠ (25/10, 18:00) και Ομόνοια Αραδίππου στην «ΑΕΚ Αρένα» (01/11, 19:00), έχουν τη δική τους επικινδυνότητα, αφού αμφότερες έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν τη ζημιά.

Γενικότερα, μέχρι το τέλος του α' γύρου οι γαλαζοκίτρινοι θα έχουν να ανταγωνιστούν ως επί το πλείστον ομάδες των κάτω διαζωμάτων. Μετά από τα προαναφερθέντα παιχνίδια, θα ακολουθήσουν τα ματς απέναντι στον Άρη, ανήμερα της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ζωής της ομάδας και την Ομόνοια, κι έπειτα ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει με τις Krasava E.N.Y. (εντός), Καρμιώτισσα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).