ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια 29Μ: Στα χαρακώματα με το ΑΚΕΛ ο Πετεβίνος για το βίντεο με τις καταθέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της δημοσιοποίησης βίντεο σε οπαδικές ιστοσελίδες, στο οποίο εμφανίζονται αστυνομικά έγγραφα, καταθέσεις και ιατρικές βεβαιώσεις, με την Αστυνομία να μην επιβεβαιώνει, στο παρόν στάδιο, ότι πρόκειται για διαρροή από τη Δύναμη. Την ίδια ώρα, ο ΑΠΟΕΛ απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προγραμματίζονται ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο ΓΣΠ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μετά την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, σχετικά με τη δημοσιοποίηση μαρτυρικού υλικού που φέρεται να προέρχεται από αστυνομικούς φακέλους.

Στο επίμαχο βίντεο εμφανίζονται έγγραφα με το σήμα της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων καταθέσεις και ιατρικές βεβαιώσεις, με τις Αρχές να διερευνούν την αυθεντικότητα, την προέλευση και τις συνθήκες δημοσιοποίησής τους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, μιλώντας στο κρατικό κανάλι, επιβεβαίωσε ότι η Δύναμη έχει λάβει επιστολή από τον κ. Στεφάνου και ότι έχει ήδη αρχίσει η διερεύνηση του ζητήματος.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για διαρροή προτού διαπιστωθεί από πού προέρχονται τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Όπως εξήγησε, σε ποινικές υποθέσεις το μαρτυρικό υλικό, περιλαμβανομένων καταθέσεων και ιατρικών εκθέσεων, παραδίδεται νόμιμα στα εμπλεκόμενα μέρη για σκοπούς εκπροσώπησής τους ενώπιον του δικαστηρίου.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι τα έγγραφα ποινικών υποθέσεων «δεν είναι απόρρητα, είναι εμπιστευτικά έγγραφα», επισημαίνοντας τη σημασία της διάκρισης προτού εξαχθούν συμπεράσματα για ενδεχόμενη διαρροή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μιχάλης Μιχαήλ, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ανέφερε ότι οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν κατά πόσο πρόκειται για αντίγραφα ανακριτικού υλικού που είχαν παραδοθεί νόμιμα σε διάδικους ή για μη εξουσιοδοτημένη διαρροή από την Αστυνομία.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται η αυθεντικότητα των εγγράφων, οι υποθέσεις στις οποίες ενδεχομένως ανήκουν και το κατά πόσο βρίσκονταν αποκλειστικά στην κατοχή της Αστυνομίας ή είχαν δοθεί και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πετεβίνος: Υλικό του 2009 και πολιτικές σκοπιμότητες

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ, με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, Νεκτάριο Πετεβίνο, να απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σωματείου στη δημοσιοποίηση του βίντεο ή στη λειτουργία ανώνυμων οπαδικών σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο κ. Πετεβίνος έκανε λόγο για «ανύπαρκτο θέμα», αποδίδοντας την ανάδειξη της υπόθεσης σε πολιτικές σκοπιμότητες και κατηγορώντας το ΑΚΕΛ για προεκλογική εκμετάλλευση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα έγγραφα που παρουσιάζονται στο βίντεο χρονολογούνται από το 2009 και αφορούν παλαιότερη υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τους λόγους που το συγκεκριμένο υλικό επανήλθε στη δημοσιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ανάρτηση και από τη Θύρα 9

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων λαμβάνει νέες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από σελίδα που πρόσκειται στους οργανωμένους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, ακολούθησε απάντηση από σελίδα που συνδέεται με τη Θύρα 9. Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν επιπλέον καταθέσεις στην Αστυνομία, οι οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της συγκεκριμένης σελίδας, προέρχονται από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και φέρονται να υποδεικνύουν συγκεκριμένα πρόσωπα ως εμπλεκόμενα σε επεισόδια. Το υλικό αφορά περιστατικά που σημειώθηκαν πριν από 18 χρόνια, με την ανταλλαγή αναρτήσεων να οξύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

Στο επίκεντρο η αναμέτρηση της Κυριακής

Η δημοσιοποίηση του επίμαχου υλικού έρχεται σε μια περίοδο έντασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόψει της αναμέτρησης ΑΠΟΕΛ – Ομόνοιας 29ης Μαΐου, την Κυριακή στο ΓΣΠ.

Πρόκειται για αγώνα στον οποίο, έπειτα από αρκετά χρόνια, οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων αναμένεται να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις για την αστυνόμευση της αναμέτρησης.

Ο Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε ότι η Αστυνομία παρακολουθεί τις αναρτήσεις και τα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ενώ έχει ήδη προχωρήσει στον απαραίτητο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

«Έχουμε εκπονήσει ολοκληρωμένο επιτελικό σχεδιασμό για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές για την ασφαλή φιλοξενία πέραν των 10.000 φιλάθλων.

Έκκληση για ψυχραιμία – Δεν αποκαλύπτεται ο αριθμός των αστυνομικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις προκλητικές αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Αστυνομία να απευθύνει έκκληση προς τους οπαδούς των δύο ομάδων να μην παρασυρθούν από μηνύματα που ενδέχεται να πυροδοτήσουν εντάσεις.

Ο κ. Βύρωνος υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων προσέρχεται στα γήπεδα για να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί και στην κυριακάτικη αναμέτρηση.

Ερωτηθείς για τον αριθμό των αστυνομικών που θα επιστρατευθούν, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, αναφέροντας ότι η δύναμη που θα διατεθεί έχει καθοριστεί στη βάση αξιολόγησης κινδύνου.

Όπως διευκρίνισε, στόχος είναι να υπάρχει επαρκής αστυνομική παρουσία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσέλευση, η παρακολούθηση και η ασφαλής αποχώρηση των φιλάθλων από το ΓΣΠ.