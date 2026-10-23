Στους «4» του Almaty Open ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε τις καλές εμφανίσεις του στο Almaty Open και εξασφάλισε την παρουσία του στους «4» της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε το εμπόδιο του Αυστραλού, Τζέιμς Ντάκγουορθ επικρατώντας με 6-3, 6-4 σε κάτι λιγότερο από μιάμιση ώρα.

Το επόμενο βήμα φέρνει τον Τσιτσιπά αντιμέτωπο με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Γεωργιανός αντίπαλος έφτασε στα ημιτελικά μετά από μια άνετη επικράτηση επί του Αντριάν Μανναρίνο με 6-3, 6-1, και ο Έλληνας πρωταθλητής θα κληθεί να καταβάλει εκ νέου σοβαρή προσπάθεια προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για την τελευταία «μάχη» του τουρνουά.